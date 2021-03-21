消息称英伟达正在开发世界上最快的挖矿 GPU：基于 7nm GA100，价格预计超过 11000 美元

IT之家3月21日消息 英伟达产品知名爆料人士 @kopite7kimi 透露，英伟达正在开发一款基于 7nm GA100 GPU 的挖矿专用卡，拥有怪兽级性能。

IT之家了解到，A100 是英伟达最顶级的加速卡，提供 40GB 和 80GB 两种型号（HBM2），主要面向 AI、数据分析和 HPC 应用场景，这些工作负载主要依靠混合精度计算和超高量带宽。该加速卡基于台积电 7nm N7 工艺，包含 542 亿个晶体管，尺寸可达 826 mm2，性能是上一代的 20 倍。

巧的是，挖矿需要的两个指标跟上述工作几乎一模一样 : 算力和尽可能多的带宽，这使得 A100 非常适合挖矿。NVIDIA A100 GPU 带宽高达 155Gb/s，这比目前最快的 RTX 3090 的带宽高出近 70%。A100 的以太坊挖矿速度至少是 RTX 3090 的两倍，可提供超过 200mh/s 的算力。

为此，英伟达有可能会放弃 Tensor 核心和高精度 (FP64)内核，并更换为 FP32 单元以提高 GPU 的算力，尽管这将对 SM 进行重大修改。如果这真的发生了，我们可能会看到一款超过 300MH/s 哈希率的 GA100 矿卡

然而，这样的一张矿卡恐怕将会是天价。考虑到 GA100 Tensor 核心 GPU 的定价是 11000 美元，挖矿型 A100 的定价预计不会低于 10000 美元，也就是说要比消费级的 RTX 3090 贵了近 7 倍。因此这显然不是一个有性价比的选择，因此恐怕只适用于重工业型矿主。