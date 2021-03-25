诺基亚 3.2 开始推送安卓 11 系统更新：手机配骁龙 429，2GB/3GB 内存

IT之家3月25日消息 外媒 9to5 Google 报道，诺基亚手机已经确认，Android 11 更新现在开始为价格实惠的诺基亚 3.2 推出。

Android 11 更新正在一波一波地进行，有 34 个国家和地区的用户可以在你的诺基亚 3.2 设备上获得最新的操作系统版本。如果你住在符合条件的地区之一 , 你应该能够 2021 年 3 月 28 日之前获得 OTA 更新。

阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、孟加拉、柬埔寨、丹麦、埃及、爱沙尼亚、芬兰、格鲁吉亚、中国香港、冰岛、印度、伊朗、伊拉克、约旦、老挝、拉脱维亚、黎巴嫩、立陶宛、中国澳门、马其顿、马来西亚、摩尔多瓦、黑山、尼泊尔、挪威、菲律宾、塞尔维亚、斯里兰卡、瑞典、瑞士、泰国、乌克兰、越南。

IT之家获悉，诺基亚 3.2 早在 2019 年发布，售价 100 美元左右。诺基亚 3.2 最初出厂时是安卓 9，2020 年 4 月获得了安卓 10 的更新。

诺基亚 3.2 手机采用聚碳酸酯框架和机身，有一个 6.26 英寸的水滴显示屏（720p，LCD 屏）。诺基亚承诺待机可达 2 天，电池容量为 4000mAh。后置指纹识别传感器。另外，机身左侧配置专用的谷歌智能助理（Google Assistant）按钮。

硬件上，诺基亚 3.2 配备高通骁龙 429 处理器，拥有 2GB+16GB 与 3GB+32GB 两个内存版本，后置 1300 万像素单摄，前置 500 万像素自拍镜头。

值得说明的是，这次更新是有阶段性的推广，所以从今天开始，有 10% 的市场可以在他们的诺基亚 3.2 解锁版设备升级 Android 11；到 3 月 26 日，50% 的市场可以升级；到 3 月 28 日，100% 的市场可以升级。