安卓 11 来了，一加 7/Pro 氢 OS 11 公测版发布：焕新 UI 视觉设计，扩展暗色模式

IT之家 1 月 17 日消息 1 月 16 日晚间，一加社区官方发布了【Android 11 公测版】H2OS For OnePlus 7 系列第一版更新公告。一加 7/Pro 氢 OS 11 公测版推送，带来了安卓 11 系统底层。

IT之家获悉，一加表示，目前 OnePlus 7 系列公测版本已正式发出，用户可下载安装包进行尝鲜体验。版本后续将逐步推送给此前已安装公测版本的用户。请注意此为公测版本，系统稳定性和功耗可能有一定的潜在风险。建议在更新前做好重要数据备份。

【更新日志】

系统

更新至基于 Android 11 深度定制的氢 OS 11 系统

焕新 UI 视觉设计，优化多处细节，带来更加舒适的视觉观感

优化部分三方应用的稳定性，提升用户体验

相机

新版相机 UI 界面，优化部分功能路径，操作更便捷

新增 HEVC 高效视频存储格式，无损画质减小视频储存体积

新增拍摄界面预览图支持长按一键分享，直达你所需分享的应用

新增长按拍摄键开启快速录制，且拍摄中支持滑动此键快速变焦和锁定，轻松录制无束缚

延时拍摄新增播放时长显示，直观掌握实际内容时长

息屏显示

新增 “时光”息屏显示定制样式，与 Parsons School of Design 学生联合设计，根据手机使用时长数据而不断变化（设置路径：设置 - 个性化 - 时钟样式 ）

新增绘影功能，能将你的锁屏照片自动绘制成一张专属的线框图（路径：设置 - 个性化 - 壁纸 - 绘影 - 选择照片预览即可快速生成）

暗色模式

暗色模式增加快捷开关，下拉快捷设置即可开启

暗色模式支持设置自动开启和时间段（设置路径：设置 - 显示 - 暗色模式 - 自动开启 - 根据日落日出开启 / 自定义时间开启 ）

负一屏

全新负一屏界面设计，版块布局一目了然

添加天气小部件，动画效果更灵动

图库

智能一周回顾功能，可根据素材情况智能生成视频 ，留住美好回忆

优化图库的加载速度，图片预览更迅捷

【更新方法】点此链接查看。