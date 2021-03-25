用比特币买特斯拉汽车，按美国法律要缴不少税

北京时间 3 月 25 日早间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）周二表示，在美国特斯拉将正式开始接受用比特币来买车。

马斯克在一个半月前首次宣布了这项举措，而这将成为加密货币领域的重大进展。过去几个月关注比特币上涨的投资者现在可以使用这些加密货币来购买市场上最热门的汽车。

不过，用比特币购买特斯拉汽车并不像刷信用卡那么简单。购买者将面临复杂的税务问题，尤其是那些很早买入比特币，受益于币价大涨的人群。实际上，使用比特币来购买特斯拉汽车最终要支付的费用可能会比用现金购买贵很多。

主要原因在于，在美国国税局（IRS）看来，用比特币购物和直接卖出比特币并没有太大区别，而卖出比特币需要缴纳资本利得税。

美国国税局将比特币和其他加密货币归类为资产。因此，当投资者出售比特币或将其兑换为实物商品时，必须为增值的部分缴税。这与投资者卖出股票类似。

如果投资者去年 3 月以 3000 美元的价格购买了一枚比特币，然后现在使用该比特币去购买特斯拉汽车，那么考虑到比特币价格现在已超过 5 万美元，投资者必须报告这笔交易的资本利得。

Piascik 会计师事务所的注册会计师瑞安 · 罗希（Ryan Losi）表示：“在这笔交易中，你获得的是 4.7 万美元的资本收益。美国国税局将确认比特币在交易当日的公允价值，并与你买入时的基础价格进行比较。”

投资者为这笔交易支付的税金取决于持有比特币的时长。如果持有超过 1 年，那么将为盈利支付长期资本利得税，而这取决于纳税人的收入。对于单身申报人，如果年收入低于 4 万美元，这一税率为 0。如果年收入不超过 44.145 万美元，那么税率为 15%。如果年收入超过 44.145 万美元，那么税率为 20%。如果持有比特币不到 12 个月，那么将支付短期资本利得税，这与普通所得税的税率相同。

这意味着，除非年收入低于 4 万美元，否则如果使用比特币购买特斯拉汽车，至少需要缴纳 15% 的税。