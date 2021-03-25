华尔街大腕：比特币无需充当货币，做储值工具也能成为主流

北京时间 3 月 25 日凌晨消息，据报道，在过去一段时间，比特币价格大幅上涨，但是对于它的质疑却从未停止过。3 月 24 日，美国一家知名投资公司的高管表示，比特币并不一定要成为通用支付工具而成为主流，它作为一种储值手段，同样可以获得繁荣。

比特币是目前最流行的一种加密货币，它没有中央银行发行机构，背后依托全球区块链网络。比特币最初的设计目的是作为支付工具，但是后来因为价格大涨大跌，这一功能并不凸显。值得一提的是，美国电动车企业特斯拉周三宣布，消费者已经可以利用比特币付款买车。

周三，美国投资公司兼基金管理公司天桥资本（SkyBridge Capital）的创始人萨拉姆齐（Anthony Scaramucci） 在 “路透数字资产周 2021”活动上表示，如果比特币要获得成功，它不一定非要成为一种全球性通用的支付货币。

萨拉姆齐表示，比特币可以成为一种储值手段，持有人如果想做交易，只需要把比特币兑换成为其他通用的货币。

作为参考，黄金是全世界比较主流的一种储值工具或资产，黄金无法作为货币支付，一旦金融市场发生波动，黄金就会迅速成为投资人避险的 “香饽饽资产”。

今年初，萨拉姆齐旗下的天桥资本公司发起了一个比特币基金，目前管理的资产多达 3.1 亿美元。

本月，比特币价格创造了大约 6.2 万美元的历史新高。这一轮价格大涨背后的因素包括更多公司支持比特币作为通用支付工具（尤其是特斯拉和马斯克），另外面对全球通货膨胀风险，投资人希望把比特币作为一种避开通胀的资产保值增值工具。

值得一提的是，萨拉姆齐曾经在 2017 年担任白宫媒体主管，但是仅仅工作了一个星期，就被时任美国总统特朗 普炒鱿鱼。

萨拉姆齐也强调称，自己并不是比特币的 “死忠粉”，他仅仅是比特币的一个投资人，过去也曾经是怀疑者。他认为目前比特币仍然是一个大幅波动的资产，存在一定风险。

数字美元？

萨拉姆齐周三还透露，特朗 普政府曾经对比特币抱有偏见，原因是担心比特币威胁到美元的全球通用储备货币地位。他表示，对于美国政府监管机构来说，任何影响到美元低位的金融创新并不受欢迎，何况美元还是美国政府调整经济政策的一个工具。

显然，比特币如果要实现取代美元的主流地位，还有很漫长的道路。

目前，包括美联储在内的多个国家中央银行，正在筹备发行官方的数字货币，从而阻击全球各地兴起的加密货币浪潮（绝大多数是私营公司发行）。

萨拉姆齐透露，未来将会出现数字美元，美国财政部正在进行筹备。

这位投资业高管也表示，针对新冠肺炎疫情，美国政府推出了许多货币性和财政性的纾困计划，这种背景下，比特币成为一种有吸引力的投资标的，投资人可以避免美元资产的贬值。

除了加密货币之外，投资人还热衷于其他类似资产，比如 NFT（“非同质化代币”）。NFT 可以让一些数字作品或者内容在认证之后对外转让，交易信息也保存在区块链网络中。

萨拉姆齐介绍说，他儿子从事视频创作，他创作了一个作品，并以 NFT 的方式对外售出，换回的是另外一种加密货币以太币。

他表示，像他一样的老一代不知道什么是 NFT，除非和孩子一代交流过，新事物在不断诞生，因此人们需要不断学习刷新自己的认知。