英国 FCA：年轻投资者购买加密货币主要为 “刺激”

3 月 24 消息，据国外媒体报道，英国金融行为监管局（FCA）发布一项研究结果，以更好地了解从事加密货币和外汇等高风险投资的投资者，他们发现一群年轻新手投资者在从事 “高风险”投资，比如加密货币。

这项研究是由 FCA 与国际战略咨询公司 BritainThinks 一起在 2020 年 8 月中旬至 2021 年 1 月下旬之间进行的。他们对来自英国各地的 517 位投资者进行了调查，这些投资者是代表自己做出投资决定，而不是通过寻求专业财务建议的人。

大多数受访者 (218 人)的年龄在 45 岁至 64 岁之间，还包括了较年轻的投资者：53 名年龄在 18-29 岁之间的受访者； 166 名年龄在 30-44 岁之间的受访者。研究发现，与 “通常随着时间积累风险”的年长投资者相比，新的自我导向型投资者往往更年轻，“对风险的了解较少”，而且更有可能将资金投入风险更高的投资（例如加密货币）。”

调查结果显示，38% 的受访者对自己的投资选择没有实用的理由，而是优先考虑情感因素，比如交易的刺激感，以及对所投资公司的归属感，这种归属感维持了他们所认为的社会地位。虽然大多数受访者声称，他们对自己的投资领域有很高的信心和足够的知识，但据报告，许多人对他们所面临的风险缺乏认识或信念。

超过 40% 的人不认为 “损失一些钱”是投资的潜在风险，绝大多数人 (78%)相信他们的直觉，78% 的受访者认为某些类型、行业或公司是 “安全的选择”。报告称，这在一定程度上是由于 “埃隆 · 马斯克等网络影响力人士和专家”对加密货币的赞誉。

然而，伴随着对新奇事物和投资挑战的渴求，相对来说这些投资者无法承受投资风险。59% 的投资经验少于三年的受访者会发现他们的生活方式会受到重大影响。

FCA 的消费者和竞争执行董事 Sheldon Mills 在评论这项研究结果时说 :“一些投资者正受到诱惑，或是通过在线广告或是销售策略)，去购买不太可能适合他们的高风险产品。”他还补充道：“投资者需要留意自己的整体风险偏好，将投资多样化，只投资在自己承受范围之内的高风险产品。”