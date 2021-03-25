索尼 12 亿美元收购动漫流媒体服务 Crunchyroll 审查时间遭延长

北京时间 3 月 25 日早间消息，据报道，知情人士透露，美国司法部延长了对索尼影业 12 亿美元收购动漫流媒体服务 Crunchyroll 的审查时间，导致索尼在日益流行的日本风格动漫市场与 Netflix 和亚马逊对抗的计划遭受挫折。

知情人士表示，此项调查的目的是判断该交易是否会在动漫流媒体市场获得主导地位，因而会导致这笔交易推迟几个月时间，甚至最终否决该交易。

索尼最近几年收购了多家动漫分发商和流媒体服务，包括 Crunchyroll 在美国的主要竞争对手 Funimation。与此同时，观众对动漫内容的需求却在疫情期间激增。值得一提的是，Netflix 也在扩容动漫内容。

虽然动漫是一个相对小众的市场，Crunchyroll 今年 2 月的订户也只有 400 万，远低于 Netflix 和 Disney + 等主流流媒体服务的用户规模，但索尼除了 Funimation 外，在美国并不拥有任何流媒体服务。而其他主流电视和电影制作公司多数都已经与流媒体服务结成联盟。正因如此，这笔交易对索尼具有十分重要的战略意义。

与美国顶尖流媒体服务一样，Crunchyroll 和索尼的 Funimation 都通过点播形式为用户提供动漫电影和节目，主要内容来源包括日本 Toei Animation 等工作室，后者出品了《龙珠》和《美少女战士》等一系列热门动漫作品。

在此次审查中，美国司法部的检察官们需要判断该交易是否会导致上述制作公司在美国的渠道减少。

Crunchyroll 目前归属于 AT&T 旗下的华纳媒体，后者和索尼都均对美国司法部表示，Crunchyroll 和索尼方兴未艾的动漫帝国只是动漫创作者在日本之外的众多传播渠道中的两个。这些渠道包括亚马逊、Netflix、Hulu，以及 2017 年新推出的动漫流媒体服务 Hidive。

知情人士表示，这两家公司希望司法部不要将动漫与更广泛的成人动画片市场区分对待，这样就能将《辛普森一家》等内容包含进来。

目前，美国司法部发言人尚未对此置评。

所有相关企业都希望在快速增长的动漫市场分一杯羹。根据日本动漫协会 2020 年 11 月发布的报告，该市场 2019 年的全球规模约为 240 亿美元，连续第 8 年刷新历史记录。这类内容在疫情期间的需求更是加速增长。

美国司法部上周宣布延长对该交易的审查，可能花费 6 个月甚至更长时间。他们最终会决定究竟是批准这一交易，还是通过起诉方式封杀该交易。如果司法部最终起诉索尼和 AT&T，可能表明现政府对娱乐行业的交易持激进立场，可能会为企业在任何一种内容题材领域的控制力设置一个上线。

这一调查再次将 AT&T 拉入监管者的视野。此前，美国司法部曾经历时两年多阻止 AT&T 对时代华纳 850 亿美元的收购，理由是 AT&T 将因此上调时代华纳旗下 HBO 等内容渠道的价格。但司法部最终未能成功。

作为美国政府的两大反垄断部门，司法部和联邦贸易委员会（FTC）目前都因为总统换届而经历换帅，但他们已经表示将对科技行业并购采取更严厉的态度。例如，司法部延长了对 Salesforce 洽购 Slack 的审查时间，FTC 则在深入评估 Facebook 对 Kustomer 的收购计划。数据显示，接受美国反垄断评估的多数交易都不会延长审查时间，2019 年只有 3% 进入第二阶段调查。

对 AT&T 而言，出售 Crunchyroll 可以帮助其偿还 1480 亿美元债务。该服务 2006 年推出，在日本动漫在美国方兴未艾时成为这一领域的专业平台。随着主流观众对动漫市场的兴趣渐浓，Crunchyroll 的所有权也几经变更。AT&T 在 2018 年全资控股了这项服务。