三星 GN2 实拍对比索尼 IMX 689，面积相差较大

IT之家 3 月 24 日消息 海外网友 @Beshooter 今日放出了一组三星最新的 ISOCELL GN2 传感器与索尼 IMX 689 的实拍对比，从图中可以看出来这个三星 GN2 有着何等恐怖的大底。

简单来说，相机图像传感器 (CCD 或者 CMOS)是数码成像的核心，数码相机的传感器面积越大所拍摄的画质越好。虽然手机成像受多种因素影像但目前大部分厂商认为大底和高像素是两条最合理的方向，这也是手机摄像的核心（例外是 iPhone 的 1/2.55 底定制 CMOS）。

IT之家曾报道，三星 GN2 拥有 1/1.12 英寸大底，有效分辨率达 8160x6144（50M），单位像素大小为 1.4 微米。经查阅发现，索尼 IMX 689 此前已亮相于一加 8T 和一加 9 中，传感器尺寸为 1/1.43 英寸、48MP、1.12μm，面积相比 GN2 稍小。

据目前爆料信息来看，三星 GN2 将于小米 11 Ultra 中亮相，而小米 11 Pro 未知，可能是 GN2 也可能是三星 HMX（1/1.33"），华为尚未推出的 P50 或将搭载索尼 IMX707（1/1.28"or1/1.18"），这几款都是顶级的大底 CMOS，手机摄影迷可以期待一下。