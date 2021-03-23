索尼发布三支 G 系列紧凑型镜头：售价均为 4699 元

IT之家3月23日消息 今天，索尼（中国）有限公司正式发布三支G系列镜头FE 50mm F2.5 G、FE 40mm F2.5 G和FE 24mm F2.8 G，将于2021年4月中旬上市，三支镜头建议零售价均为4699元。

索尼表示，三支G镜头均采用紧凑轻巧的设计，同时可为用户提供优异的影像分辨率和唯美的背景虚化效果，非常适合追求出色影像画质和便携性的摄影师以及视频用户。无论是搭配全画幅还是APS-C画幅的微单数码相机，三支镜头均可呈现优异的高分辨率，并且具备专业便捷的操控性，以及快速、精准且安静的自动对焦功能。三支G镜头构成了照片和视频拍摄的理想组合，50mm适合人像拍摄，40mm适合纪实街拍，24mm适合风光摄影及Vlog拍摄，用户可以通过三支镜头组合完成不同题材的拍摄。

IT之家了解到，三支G镜头拥有相同的外形尺寸（直径68mm x 45mm），滤镜尺寸（49mm），以及相似的重量和手感（SEL50F25G ：174g、SEL40F25G ：173g和SEL24F28G ：162g），并且均采用内对焦设计，在稳定器上使用时，互换镜头也非常方便。同时每支镜头都有明显的焦距标记，便于快速切换。

FE 50mm F2.5 G、FE 40mm F2.5 G和 FE 24mm F2.8 G 具有两个线性马达，可提供快速、精准且安静的自动对焦。镜身具备一个对焦保持按钮、对焦模式开关、光圈环和无级光圈点按开关（CLICK ON/OFF）。

官方样张：