仅用 83 天，今年快递业务量已突破 200 亿件：接近 2015 年全年水平

IT之家 3 月 25 日消息 国家邮政局微信公众号消息，国家邮政局实时监测数据显示，截至 3 月 24 日，今年我国快递业务量已突破 200 亿件，接近 2015 年全年水平，日均业务量超过 2.4 亿件，日均服务用户接近 5 亿人次，行业服务民生作用更加凸显。今年年初以来，邮政快递业继续保持高速增长态势，预计全年快递业务量将超过 950 亿件。

值得注意的是，今年快递业务量突破 200 亿件用时仅 83 天，比 2015 年 12 月 25 日我国快递业务量首次超过 200 亿件提前了 9 个月，比 2020 年提前了 45 天，又一次刷新了我国快递业发展纪录，也进一步凸显了我国快递市场巨大的发展韧性、蓬勃活力和增长潜力。邮政快递业之所以继续在高位增长区间运行，不仅得益于我国经济成功摆脱疫情影响，还得益于我国强大的国内消费能力、消费市场加快线上线下融合发展、城市及农村等下沉市场增长较快，使得快递市场获得了新的规模扩张。

这一成绩的取得也与今年邮政快递业迅速复工复产密不可分。今年春节期间，国家邮政局立足 “保基本民生”和 “保疫情防控”，坚持 “不打烊、不休网、不积压”的主基调，加强与上游商家的对接，统筹全网资源、整合基层网点服务能力，动态调节人力和运力，节日期间有力保障了寄递渠道的有序畅通。同时，指导邮政快递企业预先安排了超过 100 万名快递员以保障网络有效运转，并对节后及时恢复常态运行提出明确要求。2 月 20 日（正月初九），全国邮政快递企业快递包裹揽收量已恢复到节前正常水平，标志着邮政快递业已结束 “春节模式”，恢复正常运营。今年全网复工复产速度远高于去年，也为全年持续快速发展和 “十四五”规划开好局起好步奠定了坚实基础。

据IT之家了解，我国快递业于 2014 年进入 “百亿”时代。2014 年 10 月 20 日，全国快递服务企业累计业务量突破 100 亿件，年业务量首次突破百亿。此后，快递年业务量以每年递增 100 亿件的速度持续高速增长。即使是在 2020 年这一特殊年份，全国快递年业务量也历史性达到 830 亿件，同比增长 30.8%，进一步夯实了行业高质量发展的基础。