多家快递外卖企业被北京交管局发放 “重大交通安全隐患单位警示牌”

IT之家 3 月 18 日消息 根据北京市公安局公安交通管理局消息，3 月 18 日市公安交管局联合市邮政管理局、市商务局召开交通安全隐患突出快递外卖即时配送企业集中约谈公开处理大会。会上，市交管局通报 2020 年以来交通事故和交通违法突出快递外卖即时配送企业情况。

由于近年来快递外卖行业迅猛发展，部分快递、外卖小哥为了抢时间，无视交通法规，驾驶电动车闯红灯、逆行，在机动车道、人行道上行驶，给城市道路交通造成了混乱和安全隐患。为此，北京市交管局向京东快递、圆通、韵达、美团、饿了么等快递、外卖企业的母公司发放 “重大交通安全隐患单位警示牌”。

这些企业包括北京京讯递科技有限公司、北京中瑞物流有限公司、圆通速递（北京）有限公司、北京市金韵达速递有限公司、上海三快智送科技有限公司、上海拉扎斯网络科技（上海）有限公司北京分公司、达疆网络科技（上海）有限公司、北京同城必应科技有限公司。

随后，企业负责人代表作整改表态发言。市邮政管理局、市商务局与会领导分别从行业管理角度提出工作要求。市公安交管局对企业履行交通安全防范责任方面提出要求。

IT之家了解到，处理大会还宣布，北京市邮政管理、商务、公安交管等部门及行业协会将大力推进快递外卖即时配送企业车辆交通安全工作，对履行道路交通安全防范责任制不力、交通安全隐患突出的企业，公安交管部门将依法采取责令限期改正措施，对逾期未改正的，将采取罚款处罚。