Model Y 涨价 8000 元，特斯拉销售人员称国产 Model 3 价格或跟涨

IT之家 3 月 25 日消息 昨天特斯拉对外事务副总裁陶琳通过社交媒体表示，在售 Model Y 价格上调 8000 元人民币，由此前的 33.99 万元提高至 34.79 万元，高性能版起售价由 36.99 万元提高至 37.79 万元，即日生效，已订购客户不受此次调价影响。

特斯拉相关负责人回应 Model Y 售价上调时称，（本次调价）主要是受公司生产制造成本上涨的影响。此外，相关负责人表示，对包括国产 Model 3 在内的其他中国在售车型，公司暂无涨价计划。

不过现据央视报道，根据特斯拉销售人员的说法，国产特斯拉 Model Y 和 Model 3 有 75% 的零件是通用的，国产特斯拉 Model Y 提价后，预计未来国产特斯拉 Model 3 的价格也会有所上调。

IT之家了解到，今日特斯拉美国官网显示，特斯拉将 Model 3 标准续航升级版和长续航全驱动版价格均上调 500 美元，现分别为 37990 美元和 46990 美元。

近日高盛分析师在致给投资者的报告中警告称，对电动汽车电池不断增长的需求将导致主要材料的价格飙升。这反过来又将推动电池价格上涨约 18%，进而削减电动汽车制造商的利润，因为电池约占车辆成本的 20% 至 40%。