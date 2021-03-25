外媒：卖苹果不成后马斯克曾想把特斯拉卖给谷歌，但因业绩好转作罢

据彭博社报道，现在在电动汽车方面走在行业前列的特斯拉，曾有过一段非常艰难的时期，尤其是在提高 Model 3 产能的那一段时期，特斯拉非常艰难，马斯克也度过了一段极其难熬的时期，后来他透露那段时期他还曾寻求与库克会面，洽谈苹果以 600 亿美元的价格收购特斯拉，但库克拒绝与他会面。

而爆料人士透露，在寻求与库克洽谈出售之前几年，马斯克还曾与谷歌创始人拉里 · 佩奇洽谈过出售事宜，差点将特斯拉卖给谷歌。爆料人士是在马斯克活跃的社交媒体上，透露马斯克曾差点将特斯拉卖给谷歌的。

从爆料人士在社交媒体上透露的消息来看，在 2013 年特斯拉艰难求生时，马斯克与谷歌时任 CEO 拉里 · 佩奇就收购事宜进行了洽谈，当时特斯拉的现金仅够他们消耗几周。

爆料人士透露，在当时的谈判中，马斯克要求谷歌以 60 亿美元的价格收购特斯拉，并另外提供 50 亿美元用于工厂的扩张，协议也包括马斯克职位的安排，允许他至少在运营特斯拉 8 年，或者直到特斯拉可以生产第三款电动汽车，当时双方在谈判中并没有太大的分歧，交易也接近发生。

爆料人士还透露，当时特斯拉处境艰难，主要是他们无法将预订量转化成销量，马斯克也采取诸多举措，扭转特斯拉的不利处境，当时他们解雇了未达到公司预期的高管，晋升了表现出色的员工，从每个部分抽调员工投入生产，马斯克也投入大量的个人资金，确保 Model S 的价格可能达到市场的平均水平。

在把大量的员工推向生产和交付岗位时，马斯克曾告知他们，如果他们不交付生产出来的电动汽车，特斯拉就完了，因此他不管他们做的是什么工作，交付汽车就是他们新的工作。

而在马斯克与佩奇洽谈收购之后，专注于交付事宜的约 500 名员工，在两个周的时间里就交付了足够的汽车，并使特斯拉首次盈利，推动特斯拉的股价从 30 美元飙升到了 130 美元，马斯克也终止了与谷歌的谈判。