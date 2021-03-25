LG OLED 电视 C1 系列现已开售，12499 至 19999 元

IT之家3月25日消息 LG C1 系列 OLED 电视今日开售，总共五款尺寸型号，目前 48 英寸、55 英寸、65 英寸版本已上架，现价 12999 元、12499 元、19999 元，77 英寸和 83 英寸版未知。

这款电视支持壁挂或自由摆放，具有 100% 色彩保真度，4K 120Hz 配合 HDMI 2.1 可充分发挥次世代游戏主机的性能，支持杜比视界 IQ 杜比全景声，拥有电影制作人模式、HDR 10 Pro、动态模式 Pro、，通过英伟达 G-SYNC 认证以及 AMD FreeSynct，响应时间为 1ms。

LG OLED 电视均采用 Al 音画芯片 α9 Gen4 4K 人工智能芯片，它可以通过人工智能深度学习分析，精准判断输入片源，自主进行优化，从而呈现更逼真的画质。此外，该电视所有型号均支持 VRR、ALLM、eARC、Game Optimizer、webOS 6.0 等功能。

IT之家了解到，这款电视芯片支持深度学习，谓之 “AI 画质调节 Pro”，能有效提高图像质量，同时还强化了 Al 音效调节功能，支持蓝牙无线环绕声，自主识别输入音频类型，使音效更具临场感，可同时满足对画质和音质的需求。

此外，第四代 α9 芯片还可以分析音频，并具有 “在频道或流媒体应用程序之间切换时保持一致的音量水平”（自动音量调节），以及可以升级到虚拟 5.1.2 环绕声的新功能（AI 音质调节 Pro）。