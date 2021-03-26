曝三星即将发布首款 Wi-Fi 6E 8K 电视

IT之家 3 月 26 日消息 根据外媒 Sammobile 的消息，三星的下一款 8K 电视也将是首款支持 Wi-Fi 6E 的电视，提供三种不同频段的连接。根据一些新推出的产品认证，这款高端智能电视将使用联发科技的无线调制解调器。

IT之家了解到，Wi-Fi 6E 是 Wi-Fi 6 的加强版，扩展至 6GHz 频段。Wi-Fi 6E 可利用 6GHz 的功能来支持需要更快的数据吞吐量的高带宽应用，如高清视频流和虚拟现实，以及在线游戏应用的低延迟连接。

日前，三星 Neo QLED 8K 电视正式在国内发布。在设计方面，三星 2021 年款 Neo QLED 8K 电视采用了全新的 Infinity One 超感全视屏设计，屏幕近乎无边框，采用极简风格，整合线缆，支持 4K 120Hz 动作增强、动态加速技术，支持 AMD FreeSync Premium Pro 技术，可提供超低延迟超高清游戏体验。Neo QLED 8K 电视拥有超精细对比度 8K 屏幕，可展现隐藏的丰富细节，采用量子点矩阵技术 Pro，采用背光源调光技术控制三星量子点 MiniLED，较之常规量子点矩阵技术亮区范围扩大 1.5 倍，用深邃的黑和纯粹的白色展现难以置信的细节。

价格方面，三星 Neo QLED 8K QN900A 旗舰系列 85 英寸售价 99999 元人民币，75 英寸售价 69999 元人民币。