3699 元，Redmi K40 Pro+ 今日首销：骁龙 888+ 一亿像素夜景相机

IT之家 3 月 26 日消息 小米在今年 2 月正式推出了 Redmi K40 系列手机。其中 K40 和 K40 Pro 已开售许久，但 Redmi K40 Pro+ 直至今日 10 点才会正式开售，售价 3699 元，有喜欢的小伙伴可以关注一下。

Redmi K40 Pro+ 与 K40 Pro 主要区别在于镜头，他们均搭载骁龙 888 旗舰平台，辅以满血版 LPDDR5+UFS3.1，采用新一代 E4 AMOLED 直屏，峰值亮度达 1300nit，120Hz 刷新率，360Hz 触控采样率，居中打孔，孔径 2.76mm，厚 7.8mm，重 196 克。

相比起 K40Pro 的后置主摄（索尼 IMX686，1/1.7 英寸大底，6400 万像素，4in1 像素融合，1.6um 大像素），K40 Pro+ 的三星 HM2 可达 1.08 亿像素、1/1.52 英寸大底，9in1 像素融合，2.1um 大像素，双原生 ISO、超级夜景 2.0 ，支持超暗光环境下夜景视频录制与微距延时摄影。

IT之家了解到，K40 Pro+ 在配色方面与 K40 Pro 相同，均为墨羽、幻境和睛雪，内置 4520mAh 电池，支持 33W 快充，充满需要 52 分，采用立体双扬、侧边指纹，支持 WiFi 6 增强版与双路蓝牙连接，拥有 NFC、双频 GPS、红外遥控等功能。