恩智浦、英飞凌奥斯汀工厂复工，停工损失或超 1 亿美元

3 月 26 日消息，本月中旬，英飞凌和恩智浦两家老牌欧洲半导体厂商在美国得州奥斯汀的工厂已经相继开工。此前英飞凌和恩智浦在奥斯汀的工厂受冬季暴风雪影响，被迫关闭。

英飞凌称，此前工厂的停工可能会使公司短期收入受到影响，但是预计对全年营收将不会造成过多影响。

恩智浦则认为，这不会对其之前公布的 2021 年第一季度营收指导产生影响。此外，虽然该公司还没有提供任何第二季度的财务指导，但预计第二季度的营收将受到 1 亿美元左右的影响。

一、英飞凌 2021 年第 3 季度营收或损失千万欧元

上周末英飞凌发布声明，该公司正在扩大德州奥斯汀的工厂生产能力。自 2 月 15 日工厂被迫关闭后，其奥斯汀工厂的生产正在慢慢恢复，并将随着时间推移逐步提高到停机前的水平。

英飞凌的首席运营官 Jochen Hanebeck 称，根据英飞凌的最新评估，这次停工将使其无法充分满足客户需求。

他预计，将在 6 月恢复停工前的产能，由于市场形势严峻，工厂设备已经满负荷运转，因此英飞凌将无法挽回产能损失。该公司将重点提供那些质量与可靠性最高的产品。

位于奥斯汀的英飞凌工厂负责生产并测试多种产品，本次停工预计将使英飞凌营收受到较大影响，预计会对该公司第三季度营收造成千万欧元的损失。

在声明中，英飞凌提到，鉴于其总体业务形势较好，当前全球微电子市场的势头强劲，它预计停工不会对整个财年的营收造成过大影响。5 月 4 日，英飞凌将在季度通讯中提供奥斯汀工厂的最新进展。

二、恩智浦第 2 季度营收预计损失 1 亿美元

恩智浦也在此前恢复了奥斯汀两座晶圆厂的生产。

根据该公司官网，自 2 月 27 日奥斯汀公共设施恢复、工厂洁净室环境被确认安全后，其团队就一直在现场修复损坏设备、评估系统损失并对设备重新校准。

迄今为止，恩智浦位于奥斯汀的两家晶圆工厂已经损失了大约一个月的晶圆产量。

其总裁兼首席执行官 Kurt Sievers 称，德州上个月的天气条件和公用事业中断是 “前所未有的”，当前恩智浦已经在生产恢复方面取得了稳步进展，该公司将实现全面生产，并保持产品质量。

他认为，先前发布的 2021 年第一季度营收指导将不会收到影响。

尽管恩智浦尚未提供第二季度的财务指导，但是预计其第二季度营收将会损失 1 亿美元左右。恩智浦将在 4 月底的收益公告中提供第一季度业绩与第二季度预期的详细细节。

三、多道难关阻碍晶圆厂重启生产

重启晶圆厂的过程事实上比较复杂，恩智浦半导体前端运营高级副总裁史蒂夫 · 弗雷宗（Steve Frezon）曾在公司博客上透露，恩智浦在奥斯汀的两个工厂在恢复生产中遇到了从未有过的挑战。

▲史蒂夫 · 弗雷宗

在 2 月下旬奥斯汀公共设备恢复后，恩智浦首先要稳定两个工厂的安全系统。

为此，恩智浦花费数天时间使工厂内部的安全系统重新运行，并确保工厂的加热与冷却系统的成功运转。在此过程中，其团队进行了各种安全检查，比如对集成空气测量系统的评估等，该系统用于空气中各类气体成分进行检测。

在确认工厂安全性后，恩智浦才能对工厂情况进行检测：以安全的方式启动所有设备的电源，检查无尘室，核对晶圆成品、半成品情况，以及统计其他所有物理损失。

弗雷宗称，由于半导体生产过程的复杂与敏感，恩智浦在恢复生产前，必须确保重新运转的设备符合生产标准，因此他们需要对每台设备进行颗粒测量。

而除了制造设备外，暴风雪还损坏了各种基础设施组件，比如空气处理机组等。

这些组件大多旨在延长设备的使用寿命，此前从未考虑过更换需求，也没有简单的方法对其进行拆卸或修理。而这种情况是恩智浦等大多数半导体厂商从未遇到过的困境。

结语：得州工厂复工或缓解芯片供应不足

在过去的一年中，远程办公、游戏机等市场比较火热，导致芯片需求激增，汽车、电子、手机等多个行业都希望能够增加芯片产能，芯片需求节节攀升，最终导致全球缺 “芯”。

2 月美国德州暴风雪导致多家芯片工厂停工，三星、恩智浦、英飞凌等半导体巨头都涉及其中，进一步加剧了芯片供应的紧张程度。随着得州暴风雪影响的衰减，各家工厂陆续复工，可能会对全球芯片短缺产生比较积极的影响。

来源：EE Times