欢聚集团宣布 YY 直播独立审查结果：无任何依据证实浑水指控

北京时间 3 月 26 日早间消息，欢聚集团（Nasdaq：YY）今天发布了截至 12 月 31 日的 2020 财年第四季度及全年财报。财报显示，经过第三方律所、审计及专业数据分析机构的协助，公司已完成针对浑水做空报告的独立调查，相关的指控和结论均未被证实，没有负面结论。

2 月 8 日，欢聚集团曾发布公告称，旗下 YY 直播业务出售给百度的交易已基本完成。公告中提到，公司审计委员会与法务审计师和数据分析专家团队对与 YY 直播业务有关的指控进行全面审查，浑水在报告中有关 YY 直播业务的指控和得出的结论没有得到证实。

欢聚集团在此次财报中重申了以上观点，并表示审计委员会针对报告中提及的除 YY 直播业务外其他指控（围绕 BIGO 业务）的调查结论也已形成，做空报告中该部分相关的指控和结论同样未被证实。至此，审计委员会的独立调查已全部结束，没有负面结论。

2020 年 11 月 18 日，境外做空机构浑水曾发布一份针对欢聚集团的做空报告，称其收入涉嫌造假，包括使用自身服务器上的机器人付费用户，和头部主播以及大型公会串通重复打赏刷单等。而在此之前，百度刚刚宣布将重金收购欢聚集团旗下的 YY 直播业务。