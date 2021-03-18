央视曝直播平台雇 “聊手”代女主播撩用户，标注其消费能力等指标

IT之家 3 月 18 日消息 如今观看直播已经成为不少用户闲来无事消遣的方式，女主播也成为很多年轻男子追捧的对象。为与心仪的女主播见面吃饭，甚至 “谈恋爱”，不少年轻男子在直播间 PK 刷礼物。

然而据央视新闻报道，这些男子不知道的是，日常给自己发信息嘘寒问暖的女主播，都是直播平台雇佣的 “聊手”。用户还被按消费能力等指标被后台悄悄 “标注”，刷礼物金额高的观众会与所谓的 “女主播”加微信。

据悉，聊手会同时跟五六十位观众聊天，其微信账号定期更新的朋友圈照片由女主播提供，但是账号由这些聊手来负责维护，并非是女主播本人的微信账号。

报道称，有用户被骗数十万元，被警方告知才醒悟。

IT之家了解到，《最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》对未成年人参与网络付费游戏和网络打赏纠纷提供了更为明确的规则指引。意见明确，限制民事行为能力人未经其监护人同意，参与网络付费游戏或者网络直播平台 “打赏”等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项，监护人请求网络服务提供者返还该款项的，人民法院应予支持。该规定更多地考量了对未成年人合法权益的保护，同时引导网络公司进一步强化社会责任，为未成年人健康成长创造良好的网络环境。