发改委等多部门：鼓励政企合作建设直播基地，研究推行政府购买优质在线教育服务

IT之家 3 月 25 日消息 发改委等多部门印发《加快培育新型消费实施方案》的通知。

IT之家了解到，通知称，鼓励办公 楼宇、住宅小区、商业街区、旅游景区布局建设智慧超市、智慧商店、智慧餐厅、智慧驿站、智慧书店。发展直播经济，鼓励政企合作建设直播基地，加强直 播人才培养培训。加快新一代信息技术和高端智能制造 利用，打造集合体育赛事活动、健身指导、技能培训、服务咨询等 融合互通的体育产业新业态，推动体育设施智能化、信息化建设。

其中，推进新型城市基础设施建设，实施智能化市政基础设施建设和改造。协同发展智慧城市与智能网联汽车，打造智慧出行平台 “车城网”。推进智慧社区建设，实现社区智能化管理。推动智能建造与建筑工业化协同发展，建设建筑产业互联网，推广钢结构装配 式等新型建造方式，加快发展 “中国建造”。

其中还提出，推动车联网和充电桩（站）布局应用。开展车联网电信业务商用试验，加快全国优势地区车联网先导区建设，探索车联网 （智能网联汽车）产业发展和规模部署。适应新能源汽车和寄递物流配送车辆需求，优化社区、街区、商业网点、旅游景区、度假区等周边地面及地下空间利用，完善充电电源配置和布局，加大充电桩（站）建设力度。鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。

方案提出，强化财政支持。支持省级人民政府发行地方政府专项债券，用于符合条件的支撑新型消费发展、有一定收益但难以商业化合规融资的公益性项目建设。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，支持包括新型消费领域企业在内的市场主体更好发展。统筹利用现有资金渠道支持相关企业数字化转型。研究推行政府购买优质在线教育服务，并将相关服务纳入地方政府购买服务指导性目录。