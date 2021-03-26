中国移动杨杰：四家运营商能否共享 700MHz 需认真研讨

中国移动昨日发布 2020 年年度业绩报告，报告显示，2020 年中国移动营运收入为人民币 7681 亿元，同比增长 3.0%。其中，通信服务收入为人民币 6957 亿元，同比增长 3.2%，增速较前两年显著提升，呈现良好的发展势头。净利润 1078 亿元，同比增长 1.1%，扭转了 2019 年净利润下滑的趋势，实现了平稳增长。

在当日下午举行的业绩电话会上，中国移动管理层就与中国广电共建共享等问题做出回应。中国移动董事长杨杰表示，通过共建共享能够降低建设成本和运营成本，提升网络性能，“我们正和中国广电紧密沟通，组建联合团队积极推动共建共享，一定会对公司发展带来更好的收益。至于具体能有多少成本节约或收益，明年这个时候大概就可以知道了。”

值得注意的是，近期中国联通方面提出四家运营商应共享 700MHz 5G 网络，业内对此提议能否成行十分关注。杨杰认为，共建共享是这几年运营企业合作共赢的一个具体举措 , 经过这几年的实践，取得了很好的成效，已经形成了电信和联通的共建共享，中国移动和中国广电的共建共享。“在这样的基础上，如何再进行共建共享的确是个问题，而且 700MHz 频率的主体是广电，我们需要和广电一起讨论可行性和可能性。当然，不管采取什么方式，都需要认真研讨，采用市场化的方式确定。”

2020 年中国移动与中国广电签订了 5G 共建共享合作框架协议，并在今年 1 月就 5G 网络建设、网络维护、市场合作、网络使用费结算四个方面签订了子协议。双方将充分发挥各自在 5G 技术、频率、内容等方面的优势，坚持 700MHz 网络共建共享、业务生态融合共创，共同打造 “网络 + 内容”生态，以高效集约方式加快 5G 网络覆盖。

中国移动 2020 年度业绩报告披露，2021 年，中国移动将新建 2.6GHz 基站 12 万站左右；拟与中国广电联合采购 700MHz 基站 40 万站以上，于 2021 年 - 2022 年建成投产。