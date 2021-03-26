三大电信运营商 2020 年净利润 1412 亿元，日赚 3.87 亿元

IT之家 3 月 26 日消息 据中国证券报报道，三大电信运营商 2020 年年报均已公布。2020 年，三大运营商整体经营业绩保持平稳，合计营收约 1.47 万亿元，共取得净利润 1412 亿元，平均日赚约 3.87 亿元。

财报显示，2020 年中国移动营运收入为 7681 亿元，同比增长 3.0%。其中，通信服务收入达 6957 亿元，同比增长 3.2%；股东应占利润达 1078 亿元，增长 1.1%。中国移动称，2020 年新业务收入占比进一步提升，收入结构进一步优化，为未来持续增长增添强劲动力。

2020 年，中国电信营收为 3936 亿元，同比增长 4.7%。其中，服务收入 3738 亿元，同比增长 4.5%；股东应占利润 209 亿元，同比增长 1.6%。全网云业务收入 138 亿元，在国内公有云市场份额继续位居前列。

中国联通 2020 年营业收入达 3038 亿元，同比增长 4.6%。其中，服务收入 2758 亿元，同比上升 4.3%；股东应占利润 125 亿元，增长 10.3%。公司抢抓数字产业化和产业数字化发展机遇，2020 年产业互联网收入达到 427 亿元，同比增长 30%。

IT之家了解到，截至 2020 年底，三大运营商 5G 建设累计投资 1757 亿元，建成 5G 基站 77 万个，5G 套餐用户量突破 3 亿户；2021 年仍是三大运营商 5G 投资建设高峰期，三大运营商资本开支预算合计达 3406 亿元，其中 5G 投资 1847 亿元，同比增长 5%。