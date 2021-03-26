欧盟 27 个国家铺设超高速 5G 网络需投多少钱：费用惊人

电信游说团体欧洲电信网络运营商协会（ETNO）委托波士顿咨询公司进行的最新研究显示，如果欧盟想要在 27 个成员国境内都铺设超高速 5G 网络，到 2025 年，它需要在电信基础设施方面投入 3000 亿欧元 (约合 3550 亿美元，23117 亿人民币)。

这项研究进行之际，恰值欧盟将希望寄托在 5G 技术上，以帮助其走出新冠肺炎疫情引发的经济衰退，并在互联网连接设备领域处于领先地位。

由于需要巨额支出，欧盟电信运营商始终不愿投资 5G 网络，尽管该技术可支持智能工厂和自动驾驶汽车的发展。此外，运营商们希望通过合并扩大规模以承担这些代价高昂的项目的计划，也受到了欧盟严格反垄断规则的限制。

波士顿咨询公司在报告中称：“欧洲实现 5G 全场景需要 1500 亿欧元，而完成将固定基础设施升级到千兆网速还需要额外的 1500 亿欧元。”

由于各国政府将重点转移到抗击疫情上，5G 频谱拍卖延迟也让该行业感到失望。5G 频谱是运营商开始提供商用 5G 所必需的无线电波。

波士顿咨询公司的研究提出了政府和监管机构可以实施的几项措施，以促进电信行业的发展。其中包括涉及自愿共享基础设施的新所有权模式，这可以帮助 5G 网络更快地推出，减少总体环境影响，并增加合作伙伴之间的专利技术转移。

与此同时，放松规则，允许电信服务提供商合作和共同投资，或者将基础设施建设从电信服务业务中分离出来，也可能帮助 5G 加速部署。该研究还呼吁允许运营商将其网络上的数据流量货币化，以帮助追赶谷歌、Facebook、微软和其他科技巨头的脚步。