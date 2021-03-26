三星 Galaxy A52 5G 今日开售，120Hz 高刷屏，2999 元起

IT之家 3 月 26 日消息 三星本月中旬在全球发布会上推出了三款机型，分别为三星 Galaxy A52、A52 5G 以及 三星 Galaxy A72，国内仅推出了 三星 Galaxy A52 5G，售价 2999 元起，今天该机正式开售，购机即有机会赢限量 Galaxy Bud + 耳机。

三星 Galaxy A52 5G 具有 6.5 英寸 Super AMOLED 直板屏，分辨率为 1080p+，支持120Hz刷新率，最高亮度 800 尼特，搭载 8 nm 的高通骁龙 750G 芯片，重 189 克，续航 2 天，支持 IP67 级防水。

拍照方面，A52 5G 采用前置 32MP 镜头，后置 64MP（0.8µm 四合一 , OIS）+12MP 超广角 + 5MP 微距 + 5MP 景深镜头四摄，具有 4500mAh 电池，附赠 15W 充电器，也支持 25W 快充，可在半小时内充到 50%。

其它方面，该机支持 microSD 拓展，运行基于 Android 11 的 One UI 3.0，并包含 Knox 套件的安全功能。保留 3.5 毫米耳机孔和立体声扬声器。

IT之家了解到，三星 Galaxy A52 5G 提供黑、紫、白、蓝四种配色，感兴趣的小伙伴可以关注一下。