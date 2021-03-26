Cygames 二次元手游《赛马娘》上线首月吸金 1.3 亿美元

IT之家3月26日消息 备受期待的 Cygames 旗下二次元手游《赛马娘 Pretty Derby》(ウマ娘 プリティーダービー) 于 2 月 24 日正式上市，随即引起全网轰动。

Sensor Tower 商店情报数据显示，该游戏上市首月吸金超过 1.3 亿美元，问鼎同期日本手游收入和下载榜，是近年来在日本上市最成功的新游。

IT之家获悉，收入方面，《赛马娘》大幅超越常年盘踞日本手游畅销榜头部的《怪物弹珠》，后者同期收入近 6100 万美元。上市首月，《赛马娘》仅 6 天退居当地 iPhone 手游畅销榜第 2 名，其它时间均位列榜首；在 Google Play，从 2 月 28 日开始稳居榜首。在过去的 28 天里，《赛马娘》日均吸金 464 万美元。

下载量方面，《赛马娘》获得近 215 万次下载，超越《Among Us》(78 万)，同样位列当地手游下载榜榜首。

《赛马娘》基于传世名马真实故事的设定，对马术精神的弘扬，使得该游戏迅速出圈，并与玩家建立情感羁绊。同时，游戏中融合了日本玩家喜爱的多种元素，包括养成、偶像和体育竞技，从而成功实现了人气和收入双丰收。在这一游戏框架设定之下，其长线运营收入同样值得期待。

得益于该游戏卓越的市场表现，Cygames 收入环比激增 268%，成为统计期内日本市场收入最高的手游厂商，其中 68% 的收入来自《赛马娘》。