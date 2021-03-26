福特缺芯片，将暂停一家工厂最畅销车型 F-150 皮卡生产

3 月 26 日消息，据国外媒体报道，自 2020 年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律。目前，该问题已经在很大程度上影响了汽车行业，这迫使几家汽车制造商停产。

当地时间周四，福特汽车表示，由于全球芯片短缺，该公司将在密西根州一家工厂暂停 F-150 皮卡的生产直到本周日。

外媒称，福特的这座工厂将在本周五到本周日期间停工，然后在下周一恢复生产。该公司一位发言人拒绝透露此次停产造成的产量损失。

目前，全球芯片短缺问题已对全球汽车制造商造成冲击，其根源是汽车制造商与消费电子行业争夺芯片供应等诸多因素。

新冠疫情期间，越来越多的人在家工作和学习，导致市场对智能手机和电脑中使用的芯片需求增加。由于芯片制造商专注于满足这一需求，因此对汽车零部件制造商的半导体供应陷入停滞。

上周四，福特汽车表示，在缺少某些零部件以及两家组装厂因芯片短缺而闲置的情况下，该公司将在北美组装其高利润的 F-150 皮卡和 Edge SUV，并等待数周，直到所缺的零部件运达，然后完成组装并发货。此外，该公司还表示，在可能的情况下，该公司将优先为利润率最高的汽车配备芯片。

此前，福特曾表示，由于半导体短缺，它将大幅削减其最畅销的 F-150 卡车的产量。今年 2 月，该公司两家生产全尺寸 F-150 卡车的工厂削减了班次。