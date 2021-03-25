英特尔押注芯片代工业务试图再现往日荣光，但华尔街并不看好

北京时间 3 月 25 日下午消息，据报道，英特尔新任 CEO 周二宣称老英特尔 “归来”，并将在亚利桑那州新建两座芯片工厂。但部分华尔街分析师似乎并不看好这一计划。

在全球芯片短缺日益严重的当下，英特尔将通过这些新的工厂为其他公司代工芯片。投资者最初对新 CEO 基辛格（Pat Gelsinger）的这一意外举动反应积极，英特尔股价在周三盘前上涨 3.7%，至 65.82 美元。

但分析师对此反映喜忧参半，花旗和高盛等大型机构均表示看衰。

花旗分析师在研报中表示，英特尔还没准备好迈出这一步。该公司给予英特尔股票 “中性”评级，目标价为 65 美元。

花旗集团在研报中写到：“我们认为这项业务几乎没有成功的可能，因为英特尔需要多位芯片老兵来经营该业务，还要改变公司的商业实践，而英特尔并没有这么做。”

高盛重申英特尔股票 “卖出”评级，指出其斥资 200 亿美元建设新工厂的计划以及其他前期投资都会减少其自由现金流，而且会与竞争对手存在利益冲突。

“即使 IFS 最终成为独立于英特尔核心业务的独立业务，我们认为很多与英特尔存在竞争关系的无工厂客户也不太愿意跟 IFS 合作。”高盛在研报中写道。

其他分析师对此较为乐观。投行 Baird 认为英特尔此举是一次新鲜的尝试，重申该股 “跑赢大盘”评级。

“我们目前正在见证自 90 年代末以来最严重的产能短缺。”Baird 写道，“英特尔面临过去几十年对美国半导体制造业最友好的环境。”该公司给予英特尔的目标价为 85 美元，较周二收盘价还有 33% 的上涨空间。

英特尔最近几年始终未能找到发展方向，该股在市场屡创新高的同时却在 45 至 65 美元之间震荡。