从未停止芯片自研，消息称小米新一代澎湃芯片已量产

IT之家 3 月 26 日消息 今天小米官方预热，将在 3 月 29 日举行的小米春季新品发布会上推出全新的自研芯片，据悉这款芯片仍属于澎湃系列，但官方定性为一颗小芯片。

据微博博主 @数码闲聊站 爆料，小米从未停止芯片自研的道路，这次的小米澎湃小芯片并不是 PPT，而是已经量产了。

去年该博主爆料称，虽然高通 ISP 进步很大，但一年一迭代已经跟不上小米影像进步的速度了。所以小米在自己整 ISP。结合今天的小米官宣，这款芯片可能就是独立 ISP。另外也有可能是物联网 IoT 芯片。

IT之家此前报道，2020 年 5 月份，北京松果电子有限公司工商名称出现了变更，现在更名为北京小米松果电子有限公司。北京小米松果电子有限公司由小米通讯有限公司 100% 持股。

2019 年 4 月，小米集团组织部发布了组织架构调整邮件，小米旗下的全资子公司松果电子团队进行重组，其中部分团队分拆组建新公司南京大鱼半导体，专注 AI 和 IoT 芯片。松果将继续专注于手机 SoC 芯片研发。

此前据微博博主 @人生三个境界 图片显示，确实出现过 2018 年的澎湃 S2 芯片。但此后澎湃芯片便没了踪迹。

去年 8 月，小米创始人雷军在个人微博上确认，澎湃芯片没有放弃，还在继续。雷军表示，我们 2014 年开始做澎湃芯片，2017 年发布了第一代，后来的确遇到了巨大困难。但请米粉们放心，这个计划还在继续。“等有了新的进展，我再告诉大家”。

IT之家了解到，在此次发布会上，小米还将推出小米 11 Pro/Ultra、新款小米 MIX、小米笔记本 Pro 等新品，不妨期待一下。