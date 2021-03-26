发力 “吃穿住”，淘宝特价版主动加了微信好友

凭借着下沉市场的 “神秘力量”，拼多多不到 6 年拼活了近 8 亿用户。现如今，相似的故事在老大哥阿里身上重新上演，通过源头直供模式，链接消费者与产业带商家，上线 9 个月，月活便破亿，成为 2020 年全网增速最快 APP。

根据官方公布的数据，目前，淘宝特价版吸引了 2000 个产业带上的 120 万产业带商家和 30 万数字化工厂为消费者生产性价比好物，其中年销售额过 10 亿的工厂就有 13 个。而在正式上线的第二个年头，淘宝特价版目标要做下沉市场的 “全科生”，未来一年，将打造全品类源头直供体系，持续补贴日用消费品，打造最大性价比综合电商平台。

“全科生”淘宝特价版一年考：MAU、AAC 双破亿 商家超过 120 万

一二线线上红利消逝的当下，各大电商巨头都将目光看向了有更大潜力的下沉市场。当下，下沉市场的用户无论是经济能力还是生活品质的提升，都有着对高质量商品的需求，而在价格上以及物流上的要求，也促使着电商平台的改进。

作为阿里在下沉市场的探索利器，淘宝特价版的定位不仅仅是高性价比，还是以 C2M 定制货品为核心供给的购物 App，面向追求性价比的人群，围绕消费者需求打造商品，产业带源头工厂直供。

根据此前阿里巴巴发布的最新一季财报数据显示，2020 年 12 月，淘宝特价版月度活跃用户首次破亿；2020 全年，淘宝特价版年度活跃购买用户也超过 1 亿。

同时，在产业端，淘宝特价版已经联合了 2000 个产业带上的 120 万产业带商家，30 万数字化外贸工厂。其中，年销售额过 10 亿的工厂就有 13 个。在双 11 期间，专注于厂货的淘宝特价版，产业带 C2M 订单飚涨 263%。

上线一周年，淘宝特价版交出了一份亮眼的成绩单。上面这一个个数据，也证明了当初淘宝特级版 C2M 模式的正确性。而在新的一年，淘宝特价版还有了一个新的目标，那就是要做一个 “全科生”。

据介绍，此次淘宝特价版直供体系升级的核心是食品生鲜和品牌服饰。淘宝特价版将打通阿里数字农业体系，直连全国超 100 个生鲜原产地，把全国生鲜大棚搬入下沉市场。同时，阿里方面表示，超千家品牌将全年不断为淘宝特价版提供服饰直供货源，正品 4 折封顶。

值得注意的是，和工厂端连接进驻 “工厂直营店 “模式类似，淘宝特价版针对产地直供也推出了”生鲜直营店 “模式—淘宝特价版生鲜直营店，目前，淘宝特价版已接入全国 5000 个农产品直采基地，计划年内再翻一番。

淘宝特价版运营总经理文珠透露，目前全国每售出 1000 个鸡蛋，就有 1 个源自淘宝特价版。另外，2020 年 12 月下旬以来，淘宝特价版食品生鲜品类商家总成交订单量同比增长率排在平台所有类目第一，反超日用百货、服饰等热销类目。

源头直供 不仅仅是搭台子

能将一个科目做好已经实属不易，要想做全科生，更是难上加难。借助阿里这个大平台，在很多人看来，淘宝特价版就是塔一个台子，靠着以前的资源去做一件看起来是全新的事情。其实不然，淘宝 C2M 的意义在于，通过数字化生态系统的建设和不断优化，不断改进消费互联网和工业物联网互联互通的效率。

换句话说，通过淘宝特价版，不仅仅是缩短了消费者和产业带之间的距离，更是可以让产业带工厂快速响应消费者需求，降低库存的同时，也能因需生产。同时，通过物流体系以及仓储的建设，让消费者第一时间收到商品。而这一点，对于淘宝特价版今年大力开拓的农产品来说尤其重要。

据了解，由于目前没有全国性的农产品统计平台以及菜市场实时价格平台，因此对于农民来讲，很难知道自己种的农作物在全国的需求状况，同时销售层面较混乱，缺乏销售企业组织的有效参与。

其次，由于履约成本较高，导致流通成本占比居高不下。农产品流通过程包括运输、包装、装卸、搬运、储存和加工配送等环节，并且要经过多个节点企业，运输规模小，致使农产品运输成本、储存加工保鲜成本、流通中介费用等偏高。

淘宝特价版运营总经理黄爱珠表示，“传统农产品商品化的痛点是供应链条太过冗长，采用农产品原产地直供，推动农业价值链高效，才能真正实现助农的普惠目标”。

“出村进城”，这是解决农产品 “最先一公里”的核心。2020 年 11 月，全国 5 大阿里巴巴数字农业集运加工中心（产地仓）全部建成并投入使用，分别位于云南昆明、广西南宁、四川成都（蒲江）、山东淄博和陕西西安。据悉，通过稳定的 “产 - 供 - 运 - 销”链路，可以降低 6%-9% 的流通损耗。

和工厂端连接进驻 “工厂直营店 “模式类似，淘宝特价版针对产地直供也推出了”生鲜直营店 “模式—淘宝特价版生鲜直营店。3 月 20 日，淘宝特价版官方直播间 1 小时帮三亚直供产地农民热销 105 吨芒果，相当于 200 亩果园的产量。据了解，利用直营店统舱统配，可以实现 24 小时采摘，48 小时配送，90% 以上 72 小时送达服务。比起三亚果农采取自配物流发货，产地直供模式 1 斤芒果的快递物流成本平均仅在 0.83 元，自配物流发货一斤平均达到 1.5 元。

在这场 “源头直供”的生意上，淘宝特价版不仅仅是搭了一个台子，还通过数字化的手段，帮助农产品产业带提高了分销效率，减少了损耗，节省了成本。换句话说，农民管种就好，推广、销售、运输发货这些都是淘宝特价版需要考虑的事情。

开放、下沉 淘宝特价版率先表态

做生意时机风口很重要，但错过风口却不是做不好的理由。淘宝特价版的一系列举措，都在向外界证明其下沉的决心，不仅仅是做下沉市场的生意，而是真正从供给端来解决下沉市场的难题。

在文珠看来，整个下沉人群的消费观念随着疫情之后发生非常大的变化，他们对性价比、整个生活方式和消费理念发生变化。但是，我们会发现下沉市场的供给是不够丰富的，外面很多好的商品并没有进去。并且，下沉市场很多商品有很多山寨、假冒伪劣。我觉得怎么能够让他们花同样的价格，享受同等品质的生活，这是一个机会，而下沉市场的竞争也是刚刚开始。

值得注意的是，淘宝特价版目前已经成为快乐大本营的赞助商，快乐大本营一向被视为下沉市场投放风向标，而这一举动也被认为是淘特今年持续发力的一个信号。当然，会有很多人将此举与拼多多联系起来。对此，文珠表示，阿里巴巴一直以来在建整个生态，所以我觉得是用各种不同的方式去服务各种层次的消费者。我倒没有觉得拼多多是一个竞争对手，更多的是一个友商，一起服务这个市场。

另外，针对此前传言的淘宝特级版将推出小程序的消息，阿里巴巴副总裁、C2M 事业部总经理汪海回应称，帮助商家更好成长，满足不同消费者的习惯一直是淘宝特价版的初心和使命。淘宝特价版希望和能够和腾讯合作，也寻求最好的合作方式。申请流程已经向腾讯相关部门发起，目前还没有通过审核。

虽然此事最终还没有落听，但是阿里已经表明了开放的态度，现在就等着微信方面的回应。对于淘宝特价版来说，入驻微信开通小程序的意义不言而喻，更多的用户、更多的流量，不仅能吸引新用户，还能激活此前的老用户。当然，微信支付这边也会因为淘宝特价版的入驻而获利。总的来看，这是一场双赢的合作，虽然获益不均，但在大局下，还是要放下 “前嫌”。