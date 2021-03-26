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魅族 18 系列 Flyme 9 OTA 更新，正式解锁 2K+120Hz 双开

2021/3/26 14:30:38 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月26日消息 魅族于 3 月 2 日、3 月 3 日举办了发布会，正式发布了 Flyme 9 以及年度旗舰魅族 18 系列手机。魅族 18/Pro 均配备高通骁龙 888 处理器，搭载三星 E4 材质 SuperAMOLED 屏幕，分辨率 3200×1440，具备 1300nit 的峰值亮度。

在发布会上，魅族表示这款手机的屏幕不能同时开启 2K+120Hz，但在消费者的呼声中，魅族官方宣布即将解锁这项功能，后续 OTA 升级中会推送。

IT之家此前拿到了魅族 18 Pro 手机的媒体版本，今日魅族正式为手机推送了 Flyme 9.0.1.0A 系统更新，解锁了屏幕 120Hz 刷新率和 QHD + 分辨率双开。

本次更新大小为 2.43GB。魅族 18 Pro 手机更新完重启后，在设置中成功打开 120Hz、QHD+。从体验上看，526PPI 的像素密度结合高刷新率，手机屏幕的主观感受更加流畅细腻，充分发挥了这块 OLED 屏幕的性能。

IT之家测试发现，手机更新后续航能力也有了一定的提升，体验更加良好。官方表示本次更新还优化了部分场景的发热问题、优化了游戏稳定性。

Flyme 9.0.1.0A 目前仅为媒体版魅族 18 系列手机推送进行测试，但可以预计本次 OTA 升级将在不久之后推送给全部用户。

除此之外，魅族官方也发布了海报，表示上一代旗舰魅族 17 系列手机将于 2021 年 5 月推送零广告、零推送、零预装的 Flyme 9 系统。

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关键词：魅族FlymeOTA

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