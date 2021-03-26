《秦时明月世界》手游今日上线：腾讯自研大秦世界 MMO

IT之家3月26日消息 根据腾讯游戏官方的消息，今日（3月26日）由玄机正版授权，腾讯游戏首款秦时大世界MMORPG手游，《秦时明月世界》正式全平台、不删档、不限号上线。

IT之家了解到，《秦时明月世界》是由玄机授权，根据国漫代表作品《秦时明月》系列动漫改编而成的 3D MMORPG 手机游戏。官方表示，本作在PBR渲染管线以及性能管控上均有突破，场景的光影呈现，角色的肤质、发质表现，战斗特效的高光效果等均达到顶级的水准。在游戏性能上，也加强了对内存占用的管理，游戏流畅度有很好的保证。秦时手游采用了影视级的制作方式，在分镜制作、动作捕捉、运镜方式等方面大量借鉴了影视工业的方式方法。与此同时，游戏也第一次在手机平台上实现了主机游戏上才有的：战斗与剧情“一镜到底”的无缝切换。

游戏介绍：

【经典重现，高度还原秦时世界】

由国漫经典玄机《秦时明月》动画正版授权改编的手游，携百家侠客亲历经典剧情，观影视画质加持下的大秦风华

【诸子百家，五大门派齐争鸣】

诸子百家五大先贤门派，再现大秦百家争鸣场面；琴师庖厨，辩才密探，体验秦时别样人生

【谈笑风生，秦时侠客随心结交】

侠客邀约，指点互动，侠客的奇遇故事由你开启；结义风华，相识志同道合的兄弟情缘

【名场面团本，随时组队迎面挑战】

全新团本试炼，默契配合直面秦时群雄；大服生态，随时开团激活你的酣畅战斗体验；

【燃情开启，秦楚战场唯我纵横】

苍生涂涂,天下缭燎；十万人的大秦战场已开启，聚秦义方能称雄！