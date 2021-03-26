亚马逊云科技发布 “三驾马车 齐头并进”的中国业务战略，将扩容机房

3 月 26 日消息 亚马逊云科技昨日在北京举行媒体沟通会，首次正式发布“三驾马车，齐头并进”的中国业务战略。同时，为了进一步推动中国区域业务的发展，亚马逊云科技着重提出了五大举措，为这一战略“保驾”。

▲ 亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事 张文翊

亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊表示，“三驾马车”战略具体包括：

1、让使用中国区域的中国客户享受到全球领先的云科技和服务，以更好地深耕本地业务。

2、让海外的全球客户通过使用中国区域保持全球IT架构和体验的一致性。

3、让中国客户通过亚马逊云科技的全球基础设施和服务出海走向世界。

“这三驾马车互相融合、互相配合和互相促进，全方位服务国内外客户的业务重塑和数字化创新。”张文翊指出，为了进一步推动这一业务战略的实施，亚马逊云科技同时作出三大重要宣布。

由西云数据运营的亚马逊云科技（宁夏）区域将进行二期扩容，预计新增厂房设施面积及可支持计算容量达一期的 1.3 倍。

由光环新网运营的亚马逊云科技（北京）区域将在 2021 年晚些时候正式发布第三个可用区，为客户带来更加灵活、可靠、可用性更强的基础设施服务。

此外，亚马逊云科技还与华米科技宣布开展战略合作，华米科技在全球全面使用亚马逊云科技，支持其覆盖全球 70 多个国家和地区的“芯端云”战略布局。

“三驾马车，齐头并进”这一战略体现了亚马逊云科技独一无二的优势和定位，是我们植根中国持续发展的根本。张文翊表示，“中国是亚马逊云科技全球发展布局中最重要的国家之一。我们对于中国业务的发展有着长期承诺。作为全球云计算的创造者和引领者，亚马逊云科技在中国的愿景是，利用与生俱来的创新精神，赋能客户的重塑，加速客户全球业务拓展，加强本地人才培养，从而促进行业转型，助力数字经济发展，并让全社会共同受益。

五大举措落实“三驾马车”战略

为推动中国区域业务的发展，亚马逊云科技着重提出了五大举措。

一是继续植根中国，加大投入，为客户提供更好的基础设施。

二是与光环新网和西云数据协作，加速全球云服务和功能在中国区域的落地。2020 年，亚马逊云科技中国北京及宁夏区域共推出超过 400 项新服务和新功能，同比增长 35%，2021 年，还将继续加速。

三是融合全球与本地的丰富客户实践，帮助各行各业的传统企业快速拥抱云，带动传统行业转型；深耕金融、制造、汽车、零售与电商、医疗与生命科学、媒体、教育、游戏、能源与电力等行业，通过亚马逊云科技在各垂直行业端到端全产业链方面的丰富经验，加速海外客户落地、中国本地客户转型和创新，以及本地行业的升级。

四是帮助合作伙伴提高业务能力和技术水平，丰富和提升中国的云产业链，从而更好地服务客户。

五是打造“产学研”三位一体的云计算人才培养体系，助力中国培养未来云计算人才。亚马逊云科技全球于 2020 年正式宣布到 2025 年为 2900 万人提供免费云计算技术培训，中国也将积极参与其中。