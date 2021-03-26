【IT之家评测室】一加 9 上手体验：哈苏加持下 OnePlus 的高光时刻

3 月 24 日，一加年度旗舰一加 9 系列正式和我们见面，一加 9 系列拥有一加 9 和一加 9 Pro 两款机型，均配备了骁龙 888 处理器，在屏幕、系统方面也有了较大升级，特别是系统，“万年吐槽”的氢 OS 终于成为历史，换上了实用性更强的 ColorOS，这也让不少曾经的加油们直呼“爷氢结”。

当然，最最最吸引加油们注意的，还是和哈苏联合打造的一加丨哈苏 手机影像系统，影像领域的全面发力，让这一代的一加 9 拥有了极为出色的影像表现，官方更是将其定位为“影像机皇”。

第一部分：影像体验

一加 9 同样具备一加丨哈苏 手机影像系统。提到哈苏，喜欢摄影的小伙伴不会陌生，这是摄影史上最具传奇性的一个影像品牌，1969 年人类历史上首次登月，一台银色的哈苏 HDC 相机也随宇航员登陆月球表面，这是人类的高光时刻，而记录高光时刻的相机，就是哈苏。

▲截图自哈苏官网

后来在人类的多次登月中，共有 12 台抽走了底片的哈苏相机因为宇宙飞船返回舱限重而留在月球表面。想象一下，我们抬头就能看到的月亮，上面竟然还有 12 台哈苏相机，如果某一天星球旅行成为现实，有机会可得好好找找这十几台价值连城的相机了...

总而言之，哈苏是一个极具传奇的相机品牌，如果要好好写写哈苏的传奇历史，一篇文章肯定是远远不够的，感兴趣的小伙伴可去哈苏官网了解一下这个品牌的历史。

之所以选择哈苏合作，在一加官方看来，影像不只是夸张的参数，影像应该是发现和记录美好的故事，想做到这些除了需要具备足够强的影像方面的技术，还需要对影像、审美有着深刻的理解。所以一加找到了最棒的合作伙伴 —— 哈苏。

在一加 9 系列手机的一加 | 哈苏 手机影像系统上，融入了哈苏的美学积淀和对色彩的理解，这就是基于哈苏传奇色彩科学的「哈苏自然色彩优化」，据官方说法，一加 9 系列使用哈苏校准专业中画幅相机的标准，对产品进行了传感器级别的色彩校准，让一加手机可以还原出更加真实自然的色彩。

下面我们简单感受一下一加 9 的相机表现：

▲主摄

▲主摄

▲超广角

▲主摄

▲超广角

▲主摄

▲超广角

▲主摄微距

▲主摄逆光 HDR

▲主摄

▲主摄 2X

一加 9 主摄采用了索尼 IMX689 传感器，索尼 IMX689 传感器拥有 1/1.43 英寸的超大尺寸和 4800 万的高像素，单像素面积为 1.12 微米，四合一后 2.24 微米，支持双原生 ISO 和全像素全向对焦技术。索尼 IMX689 也是 OPPO Find X2 Pro 和一加 8 Pro 的主摄，在这两款产品上 IMX689 拥有非常不错的口碑，一加对其打磨也算是得心用手了，配合哈苏的色彩调教，样张的表现自然无需担心。

从上述拍摄的样张来看，哈苏的色彩调教确实让照片有了不一样的味道，样张风格整体是还原真实为主，画面的动态范围似乎有意拉低了一点，该亮的地方细节清晰，暗处并没有一股脑的拉亮，一丢丢的提升了画面对比度，在一些复杂光线环境下，光影的对比非常真实。

不过很有意思的是，在一些大光比的环境下，主摄风格又有了变化，一加 9 主摄的 HDR 优势此时会呈现出来，比如IT之家在石洞内拍摄的逆光样张，石洞暗部细节都得到了还原，同时也压住了外部过亮的天空。

一加 9 的超广角，是完完全全的主摄级表现，IMX766 + 自由曲面镜头，无论是画面色彩，白平衡还是曝光都非常出色，特别是畸变控制，笔者在挑选样张的时候，甚至一时间都无法判断这张样张是不是来自超广角镜头，因为它的观感实在是太自然了。

此外，这枚超广角主摄还可以当做超微距使用，也正是因为主摄大底的原因，近距离拍摄一些文字、图片时必须要也用超微距，因为大底的物理结构，近距离拍摄物体时会出现慧差问题，大部分厂商通常会通过超微距来解决这个问题，一加 9 也不例外。不过让笔者感到疑惑的是，在一加 9 的系统中，超微距的开启竟然需要手动，但是另外一台一加 9 Pro 就是自动的，靠近物体自动切至超微距，这一点希望后续系统升级改进。

今年以来，长焦似乎不再是整个欧加集团的发力重点，OPPO Find X3 系列没有了潜望镜，一加 9 同样也没有了 2X 长焦，取而代之的是一枚黑白镜头，毕竟「逼格不够，黑白来凑」，比起长焦，普通用户拍摄精彩的黑白照片要更容易的多。

强调一点，这可不是凑出黑白，一加去除了传感器上的拜耳滤镜，可以更好的感知外界光线的强弱变化，黑白镜头采集到的光线信息可以更好的融合到主摄和超广角中，最终实现层次感更分明的黑白样张，换句话说，你通过一加 9 拍摄的黑白样张，并不是由黑白镜头拍摄，黑白镜头只是用来提供光线信息。

夜景样张方面，一加 9 的并没有采取常见的夜视仪般疯狂提亮模式，夜晚样张还是尽可以的以真实为主，当然，色彩、细节、高光压制、宽容度表现都是旗舰水准。

▲主摄

▲主摄夜景模式

▲主摄

▲主摄 2X

▲主摄

▲主摄

▲超广角

▲超广角

关于一加 9 系列的拍照相关体验、配置和游戏方面，IT之家在一加 9 Pro 中进行过详细测试，这里就不多做测试了，详情可点击水水写的两篇评测：

《【IT之家评测室】哈苏来了屏幕靓了，影像机皇一加 9 Pro 体验评测》

《哈苏的“胶片感”是个什么味儿？一加 9 Pro 体验评测》

第二部分：设计及系统

这里更多的谈一下一加 9 的设计，一加 9 拿在手里的第一感觉，就是减轻了不少，特别是仅有 8.1mm 的机身厚度以及 183g 的重量，单手握持手感有了极大的提升。

在配色方面，一加 9 拥有鲸蓝、黑曜、紫翼三种配色，鲸蓝为 AG 玻璃，黑曜、紫翼为亮面玻璃，IT之家拿到的是紫翼配色，在观感上这种颜色有些许的渐变效果，颜色偏向银紫蓝色，非常特别的一款配色。

屏幕方面，一加 9 延续了一加 8T 上的那块同款 Display Mate A+ 评级的高帧直屏，拥有 6.55 英寸 120Hz / 2.5D 柔性直屏、FHD + 分辨率、高精度出厂色彩校准、HDR10+ 认证、前后高精度双光感，8192 级自动亮度调节，SGS 屏幕护眼认证等。

虽然参数方面比不过大哥一加 9 Pro，但在同价位中，一加 9 的屏幕已经是第一梯队的出色表现了，即便你是火眼金睛，基本也挑不出什么问题。

文章最后，我们来讲一下 ColorOS 11 for OnePlus 系统。这两年来，一加的氢 OS 受到了不少用户的“埋怨”，主要原因是功能实在是太过于简陋，在体验上和诸如 EMUI、MIUI 这样系统存在不小的差距。实际上这也跟整个安卓市场的变化有关，早些年深度定制的安卓体验并不像现在这样出色，各种深度定制系统层出不穷，消费者也愿意主动刷机获取更好的体验，原生安卓系统也受到了相当一部分用户的追捧，当时一加氢 OS 凭借着类原生的体验，以及刷机也保修的政策，自然获得了众多用户的认可。不过，近些年来，伴随着华为 OV 在系统上的发力，人们越来越倾向于这些拥有强大功能和交互能力的系统，越来越多的用户更加注重体验上的实用性，而较为原生的氢 OS 终究只是一部分小众极客们的专属，自然也受到了普通消费者的吐槽。

魔改的 ColorOS 11 for OnePlus 虽然看起来有点怪怪，但拦不住用起来真香啊！

此次一加 9 全系搭载了 ColorOS 11 for OnePlus 系统，在桌面布局、动态壁纸、图标、铃声、通知音等等方面还是原本的氢 OS 味，但“内核”已经换成了 ColorOS，这也是兼顾用户体验和视觉感受最可取的选择了，在 ColorOS 的加持下，一加 9 的系统体验基本让人挑不出问题，OPPO 手机用户也可以无缝衔接到一加 9 系列上。

总结：

在今年年初高通分享的高朋满座话未来新年特辑刘作虎专访中，“张老板”曾明确表示一加将会投入巨大资源，全面发力影像体验，并且定下了明年在中国市场做到线上高端第一的目标。影像，是一加 9 系列追赶高端第一的最佳路径，选择与哈苏之间的合作，不仅仅是品牌质感上的提升，一加 9 全系的影像实力也确实有了肉眼可见的增长。

回到产品本身，在同档位手机中，一加 9 无论是轻薄设计、性能表现还是影像，都有着实打实的竞争力，不说“真香”，但诚意是非常明显的。