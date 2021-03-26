雷蛇确认 RGB 口罩将量产：内置麦克风与灯光，防御效果可达 N95 水平

IT之家3月26日消息 在 CES 2021 上，雷蛇推出了一款概念级口罩 Project Hazel，该口罩自带 RGB 灯光，采用半透明设计，并配备了可拆卸和可充电的主动式通风器和高细菌过滤效率（BFE）智能舱，以及麦克风和放大器来增强用户的声音。

近日，雷蛇 CEO 陈民亮向 Yahoo Finance 确认，这款炫酷的概念级口罩将量产。

陈民亮表示，目前该口罩还没有实际进入生产，不过已经确定要将其量产了。量产的原因是他认为人们仍然需要在新冠疫苗之外有另一种防御措施，而且很多国家都无法在一两年之内将疫苗全覆盖，因此推出这款口罩是有必要的。

IT之家了解到，Project Hazel 采用了光亮的塑料外壳，可防水防刮，官方称防御水平可与 N95 口罩相当。同时由于其透明的设计，Project Hazel 可以让其他人查看面部表情，改善社交互动。而如果用户在黑暗中戴着 Razer 的口罩，内部照明会自动激活。

Project Hazel 还采用了 VoiceAmp 技术，利用内置的麦克风和放大器来增强用户的声音。

这款智能口罩还具有主动式空气冷却和调节功能，可调式耳环带来出色的密封性，无线快充盒可以用消毒紫外线对口罩进行消毒。

Razer 联合创始人兼首席执行官陈民亮曾表示：“Project Hazel 智能口罩的概念旨在实现功能性，但又能舒适、有用地与世界互动，同时保持交际美学。”