知乎纽交所上市：创始人周源将拿出部分股权赠与优秀创作者

IT之家 3 月 26 日消息 今晚，知乎正式在纽交所上市，证券代码为 “ZH”，IPO 发行价定为每股 ADS 9.5 美元。

IT之家了解到，知乎在知乎回答了 “如何看待 2021 年 3 月 26 日知乎挂牌上市？”这一问题。

官方表示，在这个特殊的日子，知乎 CEO 周源准备了一部分股权，作为小小的礼物，赠与陪伴知乎成长的优秀创作者，与大家分享知乎成长的果实。

知乎官方回答：

谢邀，利益相关。



北京时间 2021 年 3 月 26 日 21：30，知乎正式挂牌上市了。

回望十年历程，知乎从一粒种子，成长为了葱葱郁郁的大树；从一条细流，汇聚成了智慧的海洋。这一切都离不开知友们多年来的陪伴和支持，大家在社区的分享和创作，正如智慧海洋里析出的盐粒，让更多人发现更大的世界，也为这世界本身增光添味。

今天是属于所有知友们的一天，感谢你们，好奇无价！

在这个特殊的日子，知乎 CEO 周源准备了一部分股权，作为小小的礼物，赠与陪伴知乎成长的优秀创作者，与大家分享知乎成长的果实。

有机会获赠礼物的知友包含：

创作等级达到 10 级的优秀答主，

知乎历届荣誉答主和十年新知答主，

知乎各领域盐究员。

知乎起步于问答，在互联网时代为问答开辟了新场景、创造了新价值；站在新的历史起点上，知乎已经超越了问答，肩负着更大的责任，我们也一定会用更胜从前的胆识，勇往直前。

激动人心的钟声已经响起，十周年的知乎也已迈入了崭新的阶段。

知乎这艘船，要再次扬帆了。