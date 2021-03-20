知乎更新招股书：发行 5500 万股 ADS，最高融资额超过 10 亿美元

美东时间 3 月 19 日，中国最大的问答式在线社区知乎向美国证券交易委员会（SEC）更新 F-1 招股文件，计划以 “ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市。

知乎此次公开发行将同步进行私募配售（CPP），最高融资额超过 10 亿美元。

知乎将以每股 ADS（美国存托证券）9.5 至 11.5 美元的价格，公开发行 5500 万股 ADS（行使超额配股权前），每股 ADS 对应 0.5 股 A 类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商，并享有 825 万股 ADS 的超额配售权。

知乎更新的招股书显示，阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games 一并参与此次私募配售，合计认购 2.5 亿美元等值股份。顶级科技公司的引入，无疑体现了市场对知乎内容战略价值和未来发展的坚定信心，以及对知乎长期投资价值的认同。

作为中国最大的问答式在线社区，以及中国前五大综合在线内容社区之一，知乎在中文互联网内容赛道上独树一帜，被认为是最具有特点和稀缺性的标的。

高质量内容使得知乎以低成本迅速扩展用户群体，同时保持较高的用户参与度和忠诚度。知乎招股书显示，2020 年第四季度知乎平均月活用户数达 7570 万，同比增长 33%。截至 2020 年 12 月 31 日，知乎累计拥有 4310 万内容创作者，已贡献 3.53 亿条内容，其中包括 3.15 亿个问答。

2020 年知乎总营收为 13.52 亿，相比 2019 年营收 6.71 亿，同比增长 101.7%，实现连续四个季度的营收增长，并在多个变现渠道上体现了巨大的增长前景。知乎目前主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务（在线教育、电商），知乎在内容赛道上还体现了极强的外张力，更提供广阔的变现渠道想象空间。

知乎于 3 月 5 日首次向美国证券交易委员会提交了 IPO 申请，计划登陆纽约证券交易所，证券代码为 “ZH”，由瑞信、高盛、摩根大通担任主承销商。更新后的招股书披露，知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术，以及一般公司用途，包括潜在的战略投资和收购。

知乎成立于 2010 年，聚集了中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域极具创造力的人群。根据 CIC 的调查，就 2020 年平均移动月活用户和收入而言，知乎是中国最大的问答式在线社区，也是中国前五大综合在线内容社区之一。