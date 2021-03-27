三星 Galaxy S21 相机功能下放：S20 将迎来 “导演视图”功能

IT之家 3 月 27 日消息 最好的 Galaxy S21 相机功能之一可能很快就会通过固件更新来到老款旗舰手机上，该功能是 Director's View（导演视图），自从今年早些时候推出以来，这一直是 Galaxy S21 系列的独占功能。

第一个将获得 Director's View 功能更新的老款 Galaxy 设备可能是 Galaxy S20。T-Mobile 美国公司近日更新了 Galaxy S20 的支持页面，加入了如何使用 Director's View 的说明。该功能目前还没有推出，但这强烈地表明 S20 将迎来该功能，三星有通过固件更新为旧设备带来新的旗舰功能的历史。

上个月 Galaxy S20 系列迎来了一个 One UI 3.1 更新，该更新并不包括 Director's View 或其他功能。

什么是 Director's View？

IT之家了解到，Director's View 是 Galaxy S21 系列首次推出的新相机功能。简而言之，Director's View 允许用户在取景器中查看手机所有摄像头的实时画面。用户可以通过点击左侧的缩略图来切换相机镜头，也可以通过点击右侧的缩略图切换到特写视图。

Director's View 让用户在录制视频时可以对所使用的相机有了更多的控制权，对于内容创作者来说，这是一个非常有用的功能。