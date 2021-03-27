旧业务赚钱新业务花，美团去年 43 亿元盈利全靠 “投资”？

3 月 26 日，美团公布 2020 年四季度及全年财务报告。

去年四季度，美团营收 379 亿元 (人民币，下同)，同比增长 34.7%；经营亏损 28.5 亿元，同比扩大 300.3%；净亏损 22.4 亿元，同比扩大 253.7%。

去年全年，美团营收 1148 亿元，同比增长 17.7%；经营利润为 43.3 亿元，同比增长 61.6%；净利润为 47.1 亿元，同比增长 110.5%。

作为基本盘，美团去年来自餐饮外卖上的收入为 662.7 亿元，同比增长 20.8%，较为稳健，经营利润达到 28.3 亿元，同比大增 100%；

到店、酒旅是美团的 “摇钱树”，受疫情等因素影响，美团去年在这部分的收入同比下降 4.6% 至 212.5 亿元，经营利润也同比微降 2.6% 至 81.8 亿元。但在下半年，这部分业务已经回暖。四季度，这部分营收同比增长 12.2%，经营利润同比增长 21.0%。

美团在新业务上的表现则 “喜忧参半”，在有不俗增长的同时，也带来的巨额亏损。

去年全年，美团来自新业务的收入同比增长 33.6% 至 272.8 亿，亏损也同比扩大 60.8% 至 108.5 亿元。

仔细观察利润数据，不难发现，美团几乎把在外卖、到店、酒旅等 “老业务”上所赚的钱都拿去投入了新业务，“新”、“旧”业务并举的情况下，美团也达到了财务上的盈亏平衡。而在美团 43.3 亿的利润中，绝大部分来自于 “未分配项目”。

财报解释称，未分配项目中包括收购产生的无形资产摊销、按公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融投资之公允价值变动等，美团投资理想汽车等所获得的收益就被计入这项中。

换句话说，去年全年，如果只靠主营业务，美团几乎是不赚钱的。多亏了去年新能源汽车板块的暴涨，才保住了美团财报的体面。

截至港股收盘，美团报 302 港元，总市值 1.78 万亿港元。

外卖稳增、酒旅回暖

受疫情影响，去年一、二季度，众多线下餐饮门店难以为继，外卖成为了他们救命的稻草，反映到具体业务上，这也带来了美团在餐饮外卖领域交易笔数的上涨以及商家数量的增加。

去年全年，美团餐饮外卖的交易笔数同比增加 16.3% 至 101 亿笔，日均订单 2770 万笔，每笔餐饮外卖订单的平均价值也同比增长 7.0% 至 48.2 元。其中，会员制度是平台能够在餐饮外卖领域持续保持高用户黏性的关键点。根据美团财报，美团月均会员数量较去年提升了两倍多。在商家端，新上线美团外卖的品牌商家数同比增长 127%。

当然，在外卖迎来发展的同时，美团也被众多商家乃至餐饮协会质疑涨佣。

美团是否真的涨佣？，从财报数据上可见端倪。去年全年，美团在餐饮外卖上的交易金额达到 4888 亿元，营收为 662.6 亿元，货币化率 13.56%；而在前一年，美团在餐饮外卖上的交易金额为 3927 亿元，同期营收为 548 亿元，货币化率为 13.95%。相比去年，美团在餐饮外卖领域的变现率还有略有下降。

实际上，美团去年针对供给端做了诸多的动作。

去年四季度，美团推出了 “餐饮新掌柜”计划，并宣称将在未来三年发掘并培养 100 万掌柜，帮助他们实现数字化并提升盈利能力。至此，针对商家端的策略上，除了以往与传统的到店餐饮商家合作，通过定制化产品加深与品质餐厅和全国大型连锁餐厅的合作外，美团也开始与加大力度笼络中小商家。

除此之外，美团也在积极拓展新的行业，平台上涌现出了一批如密室逃脱、汽车服务等增长显著的垂直新品类，与此同时，医美、医疗、宠物护理等领域也取得了业务的显著增长。

酒旅业务一直是美团利润的主要来源，在去年，旅游业遭遇疫情重创的背景下，去年全年，占据美团收入的 18.5% 到店、酒旅业务却贡献了最大部分的利润，是外卖利润的近 3 倍。

美团财报中显示，通过提升低线城市的渗透率以及高星级酒店供给的显著增加，从而推动国内酒店间夜量重回正增长。

新业务带来巨亏

去年，美团激进上线了诸多新业务，上马了包括买菜（自营即时送达）、优选（当日下单次日自提）以及团好货（电商）等多项新业务，目前均处在业务拓展初期，仍需大规模的资金投入。同时，闪购（即时电商）、两轮车（美团单车、电单车等）也都在持续发力。

反映到财报上，美团去年在新业务上的经营亏损分别达到 13.6 亿、28.2 亿、20.3 亿和 60.0 亿。值得注意的是，四季度的亏损同比大幅扩大 355.3%。

在众多新业务中，与买菜相关的业务（美团优选、美团买菜）因为行业内玩家众多，受到了人们的普遍关注。

买菜业务的目的在于，以低利润率但下单频繁的业务 “拉新”和 “促活”，以拉动更高利润率的外卖及酒旅业务的增长。

拉新效果的好坏可以体现在 “交易用户数”上，促活的效果可以从 “每位交易用户平均每年的交易笔数”上看出。

实际上，受疫情等因素影响，美团在去年上半年，上述两个数据上甚至出现了小幅下降，从下半年开始才逐渐恢复以往水平。

受疫情影响，美团的交易用户数从 2019 年年底的 4.505 亿小幅下降至去年一季度的 4.486 亿，随后逐渐回升至 4.573 亿、4.765 亿和 5.106 亿。四季度，美团交易用户单季度劲增 3410 万。在解释用户来源时，美团表示绝大多数新用户来自于三线及以下城市，这也是社区团购主要发力的城市。

另外，在 “每位交易用户平均每年的交易笔数”上，美团出现了连续 3 个季度的下跌，从 2019 年年底的 27.4 笔接连下降至 26.2 笔、25.7 笔，直至下半年才止住下跌。去年三、四季度，美团每位交易用户平均每年的交易笔数的 26.8 笔和 28.1 笔，其中四季度增幅明显。

不难看出，社区团购等业务对于美团在用户数据上的助益，这也是美团愿意在单季度亏损 60 亿巨额来持续做这项业务的原因。

截止 2020 年底，美团优选已经在全国超 300 个地级以上城市以及 1500 + 县镇地区布局，优选业务件单量在 12 月底达到 2100 万件。

国信证券称，相比于其他社区团购，美团优选的履约能力高效，平均丢单率仅为 3%。基于高频订单和下沉用户基数有望衍生巨大的生态机会，并有望向上升级至 B2C 中心化电商，对于美团公司未来生态价值有重大意义。

据其预测，到 2025 年，社区电商市场 GMV 规模预计可达 1.6 万亿 - 2 万亿，这也是多个互联网巨头在社区团购领域的竞争见分晓的时刻。