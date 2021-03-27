硅谷巨头纷纷重启现场办公：员工最早 3 月底重返办公室

3 月 27 日消息，Facebook、Uber 和微软计划开始让员工重返办公室，一些办公室最早将于 3 月 29 日重新开放。

受疫情影响，Facebook 实施远程办公已经有一年多的时间，其计划于今年 5 月开始让员工重回办公室。公司首席执行官马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)在疫情爆发初期就宣布将实施远程办公计划，承诺在未来 5 到 10 年内，约半数员工可以远程办公。但在这个时间之前，很多员工仍会在办公室现场办公。

据报道，Facebook 将重新开放位于旧金山湾区的办公区，但会先将现场办公人数限制在 10%。公司预计其最大办公区在今年 9 月份之前现场办公人数不会达到最大容量的 50%。除了限制现场办公的人数外，Facebook 还计划要求重返办公室的员工佩戴口罩、保持社交距离，每周进行新冠病毒检测。

叫车服务公司 Uber 希望能更早恢复现场办公。据报道，Uber 宣布将于 3 月 29 日重新开放其位于旧金山的总部，将现场办公人数限制在容量的 20%。Uber 计划实施类似于 Facebook 的疫情防控措施，要求员工戴口罩、保持个人卫生，并要求有家人生病的员工呆在家中。在办公室完全开放之前，Uber 仍允许其员工居家工作，直至 2021 年 9 月中旬。

其他科技公司则采取了更加灵活的方式。Twitter 在疫情爆发之初就宣布所有员工可选择无限期居家办公。不过该公司目前还没有确定何时重新开放办公室，但一位 Twitter 发言人表示：“这将是一个循序渐进的过程，我们会逐个开放办公室，最初会将人数限制在办公室容量的 20%。”

谷歌和微软正在探索未来的办公模式。微软将于 3 月 29 日重新开放位于华盛顿雷德蒙德的总部办公室，其还希望在家兼职工作成为所有办公室职员的标准。谷歌目前计划仍未确定，该公司没有立即回应置评请求。但 2020 年谷歌表示，到 2021 年 9 月员工都可以居家办公，并将探索员工是否可以每周只工作三天。

苹果公司没有说明有关员工重返办公室的计划。但据报道，该公司此前要求部分员工在 2020 年 5 月返回办公室办公。

无论如何，虽然各大科技公司逐渐回归 “正常”的工作环境，但远程工作似乎不会在短期内完全消失。