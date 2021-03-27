微软为 Win10 1909 推送 KB5000850 更新，修复资源管理器搜索等问题

IT之家3月27日消息 微软于 3 月 25 日正式为 Windows 10 1909 系统推送 KB5000850 累计更新，将系统版本升级至 18363.1474。本次更新包含了诸多功能修复和改善，会推送给家庭版、企业版本的 Win10，也包含 ARM64 版本。

本次更新的主要内容包括：

更新在使用多个高 DPI 监视器的设备上使用 Microsoft Edge IE 模式时发生的缩放问题。

更新了在焦点在旧版 Microsoft Edge 中框之间更改后发生的日语输入问题。

在筛选文件资源管理器搜索结果时，更新未显示任何内容或无限期显示“计算筛选器”的问题。

除此之外，KB5000850 更新还做了以下改进和修复：

删除不支持的 Microsoft Edge 旧版桌面应用程序，并安装新的 Microsoft Edge。

允许管理员使用组策略为 Microsoft Edge IE 模式下的用户启用扩展的键盘快捷方式，包括 Ctrl+S。

解决当 COM 服务器并行将事件传送给多个订阅者时可能导致死锁的问题。

解决 USB 3.0 集线器的问题。将设备设置为休眠或重启设备时，连接到中心的设备可能会停止工作。

解决由于管理设置而阻止用户调整或关闭触摸板的问题。

将俄罗斯 Volgograd 时区从 UTC+4 更新为 UTC+3。

解决阻止基于 Chromium 的 Microsoft Edge 正常工作的问题。如果 Microsoft Edge 与 Microsoft App-V 结合使用，并且虚拟环境中启用了字体，则会出现此问题。

解决评估 Windows 生态系统的兼容性状态的问题，以帮助确保所有 Windows 更新的应用程序和设备兼容性。

详细的更新日志如下：点击打开

IT之家了解到，除了以上诸多改善，未修复的问题还包括将 Win10 1809 版本升级至更新版本时，系统和用户证书可能会丢失的问题。还包括使用脱机媒体或者 ISO 映像进行安装时，旧版 Edge 浏览器被删除但并未安装新版 Edge 的问题。

KB5000850 的获取，用户可以直接在设置中进行安装，除此之外可以单独进行下载：点击打开下载页面