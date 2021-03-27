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微软为 Win10 1909 推送 KB5000850 更新，修复资源管理器搜索等问题

2021/3/27 7:56:02 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月27日消息 微软于 3 月 25 日正式为 Windows 10 1909 系统推送 KB5000850 累计更新，将系统版本升级至 18363.1474。本次更新包含了诸多功能修复和改善，会推送给家庭版、企业版本的 Win10，也包含 ARM64 版本。

本次更新的主要内容包括：

  • 更新在使用多个高 DPI 监视器的设备上使用 Microsoft Edge IE 模式时发生的缩放问题。

  • 更新了在焦点在旧版 Microsoft Edge 中框之间更改后发生的日语输入问题。

  • 在筛选文件资源管理器搜索结果时，更新未显示任何内容或无限期显示“计算筛选器”的问题。

除此之外，KB5000850 更新还做了以下改进和修复：

  • 删除不支持的 Microsoft Edge 旧版桌面应用程序，并安装新的 Microsoft Edge。

  • 允许管理员使用组策略为 Microsoft Edge IE 模式下的用户启用扩展的键盘快捷方式，包括 Ctrl+S。

  • 解决当 COM 服务器并行将事件传送给多个订阅者时可能导致死锁的问题。

  • 解决 USB 3.0 集线器的问题。将设备设置为休眠或重启设备时，连接到中心的设备可能会停止工作。

  • 解决由于管理设置而阻止用户调整或关闭触摸板的问题。

  • 将俄罗斯 Volgograd 时区从 UTC+4 更新为 UTC+3。

  • 解决阻止基于 Chromium 的 Microsoft Edge 正常工作的问题。如果 Microsoft Edge 与 Microsoft App-V 结合使用，并且虚拟环境中启用了字体，则会出现此问题。

  • 解决评估 Windows 生态系统的兼容性状态的问题，以帮助确保所有 Windows 更新的应用程序和设备兼容性。

详细的更新日志如下：点击打开

IT之家了解到，除了以上诸多改善，未修复的问题还包括将 Win10 1809 版本升级至更新版本时，系统和用户证书可能会丢失的问题。还包括使用脱机媒体或者 ISO 映像进行安装时，旧版 Edge 浏览器被删除但并未安装新版 Edge 的问题。

KB5000850 的获取，用户可以直接在设置中进行安装，除此之外可以单独进行下载：点击打开下载页面

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关键词：微软Win10系统更新

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