硅谷议员：Facebook 的 230 条款改革提议是分散公众注意力的烟幕弹

北京时间 3 月 25 日早间消息，据报道，Facebook 首席执行官扎克伯格即将参加自去年 7 月以来的第四次国会听证会。在听证会上，他将提出建议，以改革互联网平台的用户帖子免责权法律保护条款。然而，两位众议院民主党人周三表示，此举只是一个试图转移公众注意力的烟幕弹。

加州民主党众议员安娜 · 埃肖（Anna Eshoo）周三在一个线上新闻发布会上称，扎克伯格的提议 “巧妙地分散了公众的注意力”。新泽西州民主党众议员汤姆 · 马林诺夫斯基（Tom Malinowski）则表示，这是 “Facebook 意图让公众错过事情重点的典型例子”。

埃肖是众议院能源和商务委员会的成员。本周四，她将有机会在听证会上直接质询扎克伯格。

在参加周四众议院能源和商务委员会两个小组委员会的听证会前，扎克伯格发表了事先准备好的讲话。他在讲话中建议，应基于互联网平台处理违法内容的总体情况，而不是基于对个别帖子的处理情况，来追究该平台的责任。

两位众议员埃肖和马林诺夫斯基都不同意扎克伯格的观点，他们在周三提交的一项法案中提出了自己的方法来改革《通信规范法案》的第 230 条（俗称 “230 条款”）。

两党的立法者目前都在推动对 230 条款进行改革。该条款被认为是互联网发展的奠基性条款。对该条款的改革将部分移除对大科技公司的法律保护。但技术派倡导者表示，即使是看似很小的对该条款的改变，都可能会扰乱目前的互联网服务，而这些服务正被所有的互联网用户所使用。

埃肖和马林诺夫斯基提出了 “保护美国人免受危险算法影响法案”。根据该法案，如果某个平台的算法放大或推荐了某条直接涉及国际恐怖主义或侵犯公民权利的帖子，该平台将不再受到 230 条款的保护。

马利诺夫斯基称，这一法案着眼于根本问题。这一根本问题就是，互联网平台希望用户在其网站上花费更多的时间，为达此目的甚至不惜推广煽动性或分裂性的内容。他说，Facebook 试图转移公众对这一根本问题的注意力。

他说：“Facebook 希望我们重点关注灭火问题，从而忽略掉他们的产品是易燃产品这一事实。Facebook 的算法导致了一些违法内容在最终被删除前得到广泛传播。因此，我们在这一法案中将让国会关注根本问题的实际工作机制。”

230 条款是上世纪九十年代由俄勒冈州民主党参议员罗恩 · 怀登（Ron Wyden）与别人共同署名提出。这位参议员也在一份声明中批评了扎克伯格的改革动议。怀登参议员对 230 条款的修改非常谨慎，他指责扎克伯格试图利用这些动议来谋取私利。

怀登在声明中说：“扎克伯格知道，撤销 230 条款将巩固 Facebook 作为主要社交媒体的地位，新成立的公司将更难以挑战他的‘摇钱树’平台。每位致力于解决网络现实问题的人，都应该对扎克伯格的新监管建议保持高度警惕。”

怀登还批评了他的议员同事们，认为他们邀请大科技公司的首席执行官们参加听证会于事无补。他说：“扎克伯格的证词再次提醒人们，如果国会继续举行由同三位科技巨头首席执行官参加的听证会，就无法制定出明智的科技政策。如果制定法律的大前提是认为互联网只是由 Facebook、Twitter 和谷歌这三家公司构成，那么我们制定的法律最终将为这些公司提供保驾护航。”

埃肖和马林诺夫斯基对他们的法案进行了两个关键的修改，从而更直接地聚焦于较大的社交媒体平台。首先，他们调低了互联网平台豁免的用户数条件，从 5000 万用户以下降至 1000 万用户以下。其次，他们为互联网基础设施公司（如提供数据存储、网络安全或网络托管服务的公司）增加了一项豁免，因为这些公司不是改革的主要目标。

扎克伯格将于美东时间周四中午 12 点开始，与谷歌首席执行官桑达尔 · 皮查伊、Twitter 首席执行官杰克 · 多西一起，面对国会议员的质询。