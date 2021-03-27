美欲恢复贷款担保机构，向新能源发展注资 430 亿美元

3 月 27 日消息，据国外媒体报道，美国能源部部长詹妮弗 · 格兰霍姆 (Jennifer Granholm)本月宣布，她将恢复美国能源部下设的贷款项目办公室 (LPO)，该办公室曾资助过电动汽车制造商特斯拉公司。对大型能源基础设施项目和基于先进技术的电动汽车制造业，该办公室将有权提供 430 亿美元的贷款担保。

美国能源部贷款计划

美国能源部正计划向电动汽车行业投入数十亿美元，以促进美国国内电动汽车的生产和发展。美国能源安全组织 “保护美国未来能源”（SAFE）预计，在未来五年内，美国可能将创造 64.7 万个电动汽车业就业岗位。在清洁能源方面，LPO 拥有的贷款担保权中有 45 亿美元额度可用于可再生能源和能源效率项目，这在 LPO 拥有的 430 亿美元总贷款担保权额度中占近 10%。

LPO 三大部门

LPO 有三个主要部门，即能源方面的 Title XVII、交通运输方面的先进技术车辆制造贷款项目（ATVM)，以及美国能源部部落能源贷款担保项目（TELGP）。

Title XVII 在能源方面已经提供超过 250 亿美元贷款担保，贷款涉及的能源领域包括太阳能、风能、先进核能、地热等。据了解，Title XVII 对清洁能源的发展发挥了较好的作用，如大力推动了公用事业部门对太阳能规模化的使用。该贷款计划最初推动公用事业部门对太阳能使用的努力，也引发了太阳能行业私营企业获得了源源不断的融资。2019 年，美国的太阳能行业获得了超过 180 亿美元的投资。正是由于资金的不断注入，美国的太阳能行业不断发展壮大。现在，在美国就业岗位增长最快的行业中，太阳能行业就是其中之一。由于太阳能的不断普及，在过去十年里，太阳能价格下跌了 70%。今年，预计该行业将成为美国新能源发电的主要来源。先进技术车辆制造贷款项目（ATVM)在休眠前，当时还剩有超过 170 亿美元用于先进技术方面的贷款金额，其中包括电动汽车。

2010 年，ATVM 资助了美国最早的两个电动汽车工厂，即分别是日产和特斯拉的工厂。之后，特斯拉提前 9 年偿还了全部 4.65 亿贷款。

ATVM 的贷款已在美国的八个州，被用于建立或重建工厂。这八个州分别是，伊利诺斯州、密歇根州、密苏里州、俄亥俄州、肯塔基州、纽约州、田纳西州和加利福尼亚州。截止目前为止，这些工厂已经生产了数百万辆汽车。