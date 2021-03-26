五菱宏光 MINIEV 马卡龙电动汽车配置表公布：标配主驾安全气囊、倒车影像、座椅升级

IT之家 3 月 26 日消息 今日，五菱宣布宏光 MINIEV 马卡龙正式开启预订，首批用户尊享价值 4888 元的购车六重礼，还可限量秒杀马卡龙定制轻奢腕表。同时，官方公布宏光 MINIEV 马卡龙多项出色配置。但具体价格暂未公布。

IT之家了解到，宏光 MINIEV 马卡龙是宏光 MINIEV 的升级车型。据五菱汽车此前透露，宏光 MINIEV 马卡龙在外观、内饰及配置上均有所升级，并拥有柠檬黄、牛油果绿、白桃粉等配色。

官方宣布，宏光 MINIEV 马卡龙配置表来了，标配主驾安全气囊、倒车影像、座椅升级，号称更安全、更贴心、更时尚。

宏光 MINIEV 马卡龙内外饰色彩相映，应用 WULING×PANTONE UNIVERSE（彩通）联合发布的三款春色，搭配新造型大灯和黑 / 白时尚套色车顶，让出行更加 “颜”“型”一致。

宏光 MINIEV 马卡龙采用 4 座布局，后排标配 5/5 分可独立放倒座椅，多场景使用更加灵活便捷。新车提供 120km/170km 两种续航选择；搭载倒车影像及后倒车雷达，倒车、泊车轻松省心；配备冷暖空调、主驾驶化妆镜，时尚出行。

宏光 MINEV 马卡龙车身高强度钢比例达到 57%，标配主驾安全气囊，后排座椅配备 2 个 ISOFIX 儿童安全座椅接口；还搭载 ABS 防抱死系统、EBD 制动力分配系统及胎压监测、低速行人警示系统等功能，为车内驾乘人员增添多重保障。

新车中控台按键贴心中文注释，配备蓝牙，可选装 “智能语音收放机”，尽享免唤醒语音交互、语音导航等功能。同时还应用电池加热及智能保温技术，免除冬季续航打折焦虑；支持手机远程监测三电系统状态，一键智能补电更快捷高效。