路透：小米正与长城汽车谈判使用其工厂生产电动汽车，最快下周宣布

IT之家 3 月 26 日消息 据路透社报道，小米正在和长城汽车谈判使用其工厂生产电动汽车。港股小米集团涨幅扩大，现涨超 6%。

知情人士称，小米正在磋商使用长城汽车在中国的其中一家工厂生产自主品牌电动汽车。小米的电动汽车将面向大众市场，这符合该公司电子产品的广泛市场定位。长城汽车将为小米提供工程咨询服务，以加快这一项目的推进。长城汽车此前并未为其他公司提供过制造服务。小米和长城汽车计划最快在下周初宣布合作关系。

对此小米回应称，一切以公告为准。

IT之家了解到，本月 19 号 据 36 氪报道，小米造车已经箭在弦上。从接近雷军的投资方和车企高管等知情人士处获悉，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在 1-2 个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。

2 月 19 日，晚点 LatePost 表示，他们从多个信息源获悉，小米已确定造车，并视其为战略级决策，不过具体形式和路径还未确定，或许仍有变数。此外，一位知情人士透露，小米造车或将由小米集团创始人雷军亲自带队。

当天下午，小米集团发表回应：“等等看看，暂时没有（等待公告）”。晚间小米集团发布公告称，注意到近日若干媒体有关本集团拟进入电动汽车制造行业的报导。本集团一直关注电动汽车生态的发展，并就相关行业态势进行持续评估及研究。本集团就电动汽车制造业务的研究还没有到正式立项阶段。