曾学忠：小米手环销量超过 1.2 亿只，小米手环 6 将带来更极致工业设计

IT之家 3 月 27 日消息 今天，小米正式官宣了小米手环 6，并表示产品将于 29 日发布会亮相。海报显示，新一代手环将实现全面屏，屏幕显示范围覆盖到上方的半圆区域，并且屏幕与边框的距离会更窄。

IT之家了解到，小米集团副总裁手机部总裁曾学忠今天发布了关于小米手环的一些数据，他表示，迄今为止，小米手环销量超过 1.2 亿只，成为 “国民手环”。另外，小米手环 6 更像是智能手环里的 “毕业款”。

曾学忠表示，距离第一代小米手环问世已近 7 年时间。从 2014 年至今，小米手环销量突破 1.2 亿只，让智能可穿戴设备从小众的极客酷玩设备逐步成为大众需求产品。可穿戴设备现在的普及，小米手环在其中扮演了重要角色。小米在做一代手环的时候就确定了打造 “国民手环”的目标，而每一代小米手环都让小米距离最初的目标越来越近。

小米手环 1 代，小米用不到行业 1/10 的定价，第一次拉近了智能手环与大众的距离 ; 在小米手环 2 上增加了 OLED 显示屏，带来了全新的交互方式 ; 小米手环 3 增加了多功能 NFC, 赋予了手环更多属性 ; 小米手环 4 上搭载小爱同学，将手环成功变成 AloT 战略中的一环 ; 小米手环 5 上进一步完善了健康和运动功能，让手环成为每一位用户的腕上私教 .....

曾学忠表示，小米手环 6 在历代前作的基础上，为米粉朋友们带来全新的体验和更极致的工业设计。