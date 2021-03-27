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酒店模拟器：模拟建造游戏《酒店生涯》上架 Steam，5 月 26 日发售

2021/3/27 23:35:08 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月27日消息 近日，模拟休闲建造游戏《酒店生涯》正式登陆 Steam 平台，将于今年 5 月 26 日开售，支持中文

IT之家了解到，《酒店生涯》是首款带你体验田园风情假期幕后工作的酒店模拟器。你的使命是在管理酒店和发展业务的同时，为客人提供难忘的回忆！你将监督和管理度假者住宿的方方面面，从入住到退房

Steam 页面：点此查看

建造你的酒店

为你的酒店选择理想的位置，建设所有需要的设施（前台、餐厅、游泳池、小别墅等），并根据你的喜好进行设计。你可以完全自由地布置和装饰你的空间，包括室内和室外。选择颜色和材料（水泥、木材、石膏、石材等）来营造不同的氛围。

客户服务

到机场接机，并在客人住宿期间把他们照顾得舒舒服服。
你要负责客人假期从入住到退房的所有环节（清洁、整理、饮食、娱乐等），直到你有能力雇佣合格的员工为你完成这些工作。务必管理好日程安排，你无法同时出现在两个地方。你的客人越高兴，你在网上的评价就越好。

企业家

你的企业家素质和管理技能将不断受到考验。作为一名经理，你有很多职责：招聘员工、安排要做的工作、管理预订、制作菜单、优化酒店的盈利能力等。因此，你需要掌握实现自己抱负的手段，并做出正确的投资决策。
安装了基本的酒店设施之后，如果预算允许，你可以进行扩建和升级：增加一个更大的游泳池、桑拿、DJ 舞台或新的运动器材。没有任何限制，因为这是你的酒店，你想怎么管理就怎么管理！

多种游戏模式

  • 沙盒模式，适用于想选择自己创业的人。你可以选择管理现有的酒店或从头开始。

  • 想不想后退一步，欣赏一下自己的成果？在“等待模式”中，你可以给自己放个小假，无需担心自己的责任，无忧无虑地度过一天。

  • 在职业模式中，在家庭故事中扮演你的角色。你的阿姨和叔叔联系你，请你在他们处理重要事务时帮忙管理他们的小型酒店。这是你在开启自己的职业生涯之前，积累行业经验和当家作主的机会。

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关键词：游戏Steam模拟器

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