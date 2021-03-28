微信官方回应 “花钱就能查到聊天记录”：市场上的 100% 都是骗子

IT之家3月28日消息 市面上有人声称有微信号就能查聊天记录，这些是真的可信吗？对此，微信 110 官方近期发文称，市面上自称能查微信聊天记录的 100% 都是骗子！

这些骗子通常会在网页上打小广告，或者是在各种问答板块自问自答进行引流。

在受害人加上对方的联系方式之后，骗子会告诉你他们有专业的工具，只要提供微信号就能获取聊天记录，根据要获取的时长不同，报价通常为几百到上千不等。

实际上根据你提供的微信号，骗子就能获取对方的头像，再用软件制作出几则假的聊天记录，用以骗取受害人的信任，在受害人下单付款之后，骗子会发来一个压缩包和一份 “用户协议”，以解压聊天记录需要密码和密码押金为借口，要求多次转账，并声称押金 12 小时内会退回。此时如果受害人急着想看到聊天记录，就很可能按照骗子的指示操作，落入圈套，

▲卖家编造的虚假 “用户协议书”▲

最后的结果大家也都能猜到了，在收到这几笔钱之后，骗子就会迅速将受害人拉黑并人间蒸发。

网上稍微搜索也能看到不少网友踩过坑，所以再见到说能花钱买聊天记录的，通通都是骗子无误！

关于微信的聊天记录，微信官方表示强调三点：

微信不留存任何用户的聊天记录，聊天内容只存储在用户的手机、电脑等终端设备上；

微信不会将用户的任何聊天内容用于大数据分析；

因微信不存储、不分析用户聊天内容的技术模式，传言中所说 “我们天天在看你的微信”纯属误解。

IT之家获悉，微信称，请大家放心，尊重用户隐私一直是微信最重要的原则之一，我们没有权限，也没有理由去 “看你的微信”。