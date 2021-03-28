官宣：小米 11 青春版全球首发骁龙 780G

IT之家3月28日消息 小米官方刚刚宣布，小米 11 青春版全球首发骁龙 780G 处理器，小米 11 青春版是史上最轻薄的小米手机。

IT之家了解到，高通前几天刚刚发布了骁龙 780G，该处理器基于八核架构，是骁龙 768G 的继任者，将瞄准低预算的 5G 智能手机。

骁龙 780G 采用了 5nm 工艺制程，包括一个主频 2.4GHz 的 Cortex-A78 核心，三个主频 2.2GHz 的 Cortex-A78 核心，以及四个主频 1.9GHz 的 Cortex-A55 核心。高通承诺 CPU 提升幅度高达 45%，主要是大核心的翻倍以及采用的新微架构。支持 LPDDR4X-2133MHz 内存。

骁龙 780G 配备了 Adreno 642 GPU，相比上一代提升 50%，其图形驱动支持 OTA 更新。高通骁龙 780G 还是首款获得 Spectra 570 图像信号处理器（ISP）的 7 系列处理器。ISP 可以同时支持三个不同的摄像头。

此外，骁龙 780G 采用了骁龙 X53 调制解调器来提供 5G 连接。其余具体参数可以点此查看。

小米 11 青春版将采用骁龙 780G 处理器，整体上将采用与小米 11 基本一致的外观设计，正面采用的是一块左上角打孔的挖孔显示屏，不同之处的在于受成本影响其边框较定位旗舰的小米 11 要略宽一些。而在机身背部，该机同样采用了类似小米 11 的方形后置三摄相机模组，不过在细节上有所区别。此外，该机背部两侧同样采用了曲面的设计。

小米 11 青春版已通过入网认证，将搭载 6.55 英寸全面屏，左上角开孔，电池容量 4150mAh，三围仅有 160.53 mm ×75.72 mm ×6.81 mm，厚度仅为 6.81mm，十分轻薄。