体验纯粹，《割草模拟器》上线 Steam 商店

IT之家 3 月 28 日消息 由 Skyhook Games 打造的沉浸式模拟游戏《割草模拟器（Lawn Mowing Simulator）》上线 Steam 商店。体验最纯粹最专业的割草。玩家将前往英国乡村驾驶大量由真实割草机制造商授权的割草机，经营自己的割草营生。

IT之家获悉，在《Lawn Mowing Simulator》中，玩家可体验英国乡村的美丽风光和割草工作的种种细节。这是一款独一无二的割草机模拟游戏，得到了著名制造商 Toro、SCAG 和 STIGA 的特别授权，让玩家能够驾驶大量现实世界中真实存在的割草机，同时经营管理一份割草生意。

下面是视频：

真实物理特性的割草体验

