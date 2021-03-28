体验纯粹，《割草模拟器》上线 Steam 商店

IT之家 3 月 28 日消息 由 Skyhook Games 打造的沉浸式模拟游戏《割草模拟器（Lawn Mowing Simulator）》上线 Steam 商店。体验最纯粹最专业的割草。玩家将前往英国乡村驾驶大量由真实割草机制造商授权的割草机，经营自己的割草营生。
IT之家获悉，在《Lawn Mowing Simulator》中，玩家可体验英国乡村的美丽风光和割草工作的种种细节。这是一款独一无二的割草机模拟游戏，得到了著名制造商 Toro、SCAG 和 STIGA 的特别授权，让玩家能够驾驶大量现实世界中真实存在的割草机，同时经营管理一份割草生意。
下面是视频：
真实物理特性的割草体验
选择生涯模式、自由模式或挑战模式，完成各种合约。工作中需要进行地面检查、设置刀片高度，还要关注引擎负载。借助条纹滚筒、覆盖套件、集草箱、回收装置、连枷刀座等多种附件，让割草水平更进一步。
《Lawn Mowing Simulator》的环境是一个美丽的英国乡村小镇。这里有繁忙的居住区街道、广阔的城堡土地、古雅的小屋绿地、大型马术场地，还有更多特别的地点，都在等着玩家的割草服务。
来自Toro、SCAG和STIGA的真实割草机，经过视觉和物理上的精心再创造，出现在《Lawn Mowing Simulator》中。主游戏中有12款割草机，每一台都有独特的挑战、附件和升级。
白手起家，创建自己的草坪护理生意。购买并升级公司总部、雇佣员工、投放广告并维持收支平衡，让公司发展壮大。
美丽的英国乡村
现实世界授权的割草机制造商
准确又体贴的生意管理