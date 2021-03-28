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官宣：小米 11 Ultra 将首次支持 IP68 级防尘防水

2021/3/28 16:23:00 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月28日消息 小米将于 3 月 29 日举办春季新品发布会，届时将发布小米 11 Pro/Ultra 等手机，以及一系列其他产品。

刚刚，小米手机官宣，小米 11 Ultra 是小米首款支持 IP68 级专业防尘防水的手机，官方将在明晚发布会上进行防水挑战，预计是展示小米 11 Ultra 的防水性能。

IT之家了解到，官方并没有透露小米 11 Pro 的防护等级，不过此前有不可靠消息称该机也是 IP68 级防尘防水，具体需要等到发布会揭晓。

小米 11 Ultra 搭载了骁龙 888 处理器，配备 12GB 内存，全球首发三星 ISOCELL GN2 CMOS，采用 1/1.12" 英寸超大底。

该机将采用不少新技术，比如：

  • 首发超级快充硅氧负极电池，可让让手机电池更薄、充电更快。小米手机称，小米率先将新能源汽车的电池技术应用于手机，通过负极增加纳米级硅材料，带来 10 倍于石墨的理论克容量。

  • 首发全相变散热技术，该技术采用全新可相变有机烃（tīng）材料，吸热后固态液化，导热性能可提升 100%，可实现一次散热，固液气三态变化。

  • 官方此次用 “拐点之战”形容小米 11 Ultra 超大杯的影像系统，并用 “再探暗夜边界”暗示新机应该拥有非常出色的夜间成像效果。

▲ 图源：@BenGeskin，外观以最终量产真机为准

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关键词：小米IP68

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